Οι Χανιώτες κοντά στον «Ορίζοντα» – Μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση με τον Βασίλη Καλλίδη

Με μεγάλη συμμετοχή Χανιωτών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου το Πασχαλινό παζάρι αγάπης στον πολυχώρο δράσεων του Συλλόγου “Ορίζοντα”.

Στην εορταστική αυτή εκδήλωση έδωσε το παρών για πολλοστή φορά ο σεφ Βασίλης Καλλίδης ετοιμάζοντας τα νηστίσιμα εδέσματα με την ξεχωριστή γευστικότατη μακαρονάδα του.

Μιλώντας στα “Χανιώτικα νέα” η εθελόντρια ταμίας του συλλόγου Τασούλα Μαρία, υπογράμμισε: «Με πολύ συγκίνηση και χαρά διαπιστώνουμε ακόμα μια φορά την αγάπη του κόσμου που κατέκλυσε τον χώρο μας παρά την έντονη βροχή και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Εγκάρδιες ευχαριστίες βέβαια εκφράζουμε στον φίλο μας αρχιμάγειρα Βασίλη Καλλίδη που εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα μαγειρεύοντας λαχταριστές γαστρονομικές νηστίσιμες συνταγές. Η έκθεση μας είναι γεμάτη από διάφορα δώρα με κυρίαρχη τη λαμπάδα του Πάσχα. Χρόνια πολλά και με το καλό να γιορτάσουμε με υγεία και ειρήνη και το φετινό Άγιο Πάσχα».