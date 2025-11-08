menu
Αθλητικά

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 /11

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

ΜΠΑΣΚΕΤ

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Περιστέρι – Παναθηναϊκός

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος – Μαρούσι

ΣΤΙΒΟΣ

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD

Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025

Αγώνας Δρόμου 5χλμ

ΤΕΝΙΣ

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD

ATP 250 2025

ΒΟΛΕΙ

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – Μίλων

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 09/11

ΣΤΙΒΟΣ

08:30 ΕΡΤ1

42ος Μαραθώνιος Αθήνας – O Αυθεντικός

ΜΠΑΣΚΕΤ

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Κολοσσός – Προμηθέας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

15:00 Novasports 2HD

Άρης – Αστέρας Aktor

COSMOTE SPORT 2 HD

Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:00 Novasports Prime

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ – ΑΕΚ

19:00 Novasports 2HD

Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΠΟΛΟ

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Υδραϊκός – Απόλλων Σμύρνης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

19:00 ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Βραζιλίας, αγώνας

ΒΟΛΕΙ

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

