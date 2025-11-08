Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 /11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
ΜΠΑΣΚΕΤ
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Περιστέρι – Παναθηναϊκός
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πανιώνιος – Μαρούσι
ΣΤΙΒΟΣ
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025
Αγώνας Δρόμου 5χλμ
ΤΕΝΙΣ
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD
ATP 250 2025
ΒΟΛΕΙ
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Μίλων
ΚΥΡΙΑΚΗ 09/11
ΣΤΙΒΟΣ
08:30 ΕΡΤ1
42ος Μαραθώνιος Αθήνας – O Αυθεντικός
ΜΠΑΣΚΕΤ
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κολοσσός – Προμηθέας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
15:00 Novasports 2HD
Άρης – Αστέρας Aktor
COSMOTE SPORT 2 HD
Κηφισιά – Ολυμπιακός
17:00 Novasports Prime
Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD
ΟΦΗ – ΑΕΚ
19:00 Novasports 2HD
Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
ΠΟΛΟ
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Υδραϊκός – Απόλλων Σμύρνης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19:00 ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Βραζιλίας, αγώνας
ΒΟΛΕΙ
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός