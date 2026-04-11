Σάββατο, 11 Απριλίου, 2026
Διεθνή

Οι αστροναύτες του Artemis επέστρεψαν στη Γη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 3 και 7 λεπτά τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου ώρα Ελλάδος η επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis II της ΝΑΣΑ, που ταξίδεψε μέχρι την αθέατη πλευρά της Σελήνης στην πρώτη μετά από μισό αιώνα επανδρωμένη αποστολή.

Σύμφωνα με το ertnews, οι τέσσερις αστροναύτες επέστρεψαν στην ατμόσφαιρα από ύψος 400.000 ποδιών και με ταχύτητα 30 φορές την ταχύτητα του ήχου, μέσα στην πύρινη κάψουλα Orion που κατάφερε να προσθαλασσωθεί όρθια στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.

Στις 6 Απριλίου, το διαστημόπλοιο έφτασε στη μέγιστη απόστασή του από τη Γη – 406.771 χιλιόμετρα -, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Apollo 13 κατά περισσότερα από 6.600 χιλιόμετρα. Η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα.

Ενόψει της αποστολής Artemis III του επόμενου έτους, οι αστροναύτες θα εξασκηθούν στην πρόσδεση της κάψουλάς τους με ένα ή δύο σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης σε τροχιά γύρω από τη Γη. Το Artemis IV θα επιχειρήσει προσεδάφιση δύο αστροναυτών κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης το 2028.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

