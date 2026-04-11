Οι αστροναύτες του Artemis επέστρεψαν στη Γη

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 3 και 7 λεπτά τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου ώρα Ελλάδος η επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis II της ΝΑΣΑ, που ταξίδεψε μέχρι την αθέατη πλευρά της Σελήνης στην πρώτη μετά από μισό αιώνα επανδρωμένη αποστολή.

Σύμφωνα με το ertnews, οι τέσσερις αστροναύτες επέστρεψαν στην ατμόσφαιρα από ύψος 400.000 ποδιών και με ταχύτητα 30 φορές την ταχύτητα του ήχου, μέσα στην πύρινη κάψουλα Orion που κατάφερε να προσθαλασσωθεί όρθια στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.

Στις 6 Απριλίου, το διαστημόπλοιο έφτασε στη μέγιστη απόστασή του από τη Γη – 406.771 χιλιόμετρα -, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Apollo 13 κατά περισσότερα από 6.600 χιλιόμετρα. Η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα.

Ενόψει της αποστολής Artemis III του επόμενου έτους, οι αστροναύτες θα εξασκηθούν στην πρόσδεση της κάψουλάς τους με ένα ή δύο σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης σε τροχιά γύρω από τη Γη. Το Artemis IV θα επιχειρήσει προσεδάφιση δύο αστροναυτών κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης το 2028.