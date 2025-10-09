Οι αστερίσκοι για την ειρήνη στην Παλαιστίνη

Ελπίδες για ειρήνη στην Παλαιστίνη γεννά η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει εκεχειρία και απελευθέρωση ισραηλινών οµήρων µε αντάλλαγµα Παλαιστίνιους κρατούµενους

Τη συμφωνία ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τράμπ, έπειτα από έµµεσες διαπραγµατεύσεις στην Αίγυπτο και ανακοινώθηκε µία ηµέρα µετά τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαµάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους, που αποτέλεσε το έναυσµα για τον πόλεµο.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε απόψε βράδυ ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται απόψε Πέμπτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ ώστε να εγκρίνει και υπογράψει το σχέδιο. 24 ώρες μετά από αυτή την υπογραφή, θα έχουν σταματήσει όλες οι ισραηλινές επιδρομές που συνεχίζονταν μέχρι και χθες βράδυ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Στη Λωρίδα της Γάζας, η πλειονότητα των 2 εκατοµµυρίων κατοίκων της οποίας έχουν εκτοπιστεί λόγω των ισραηλινών βοµβαρδισµών, νεαροί άνδρες άρχισαν να χειροκροτούν στο άκουσμα της συμφωνίας, µέσα στους κατεστραµµένους δρόµους, παρά το γεγονός ότι τα ισραηλινά πλήγµατα συνεχίζονταν σε κάποιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Αντίστοιχα στο Ισραήλ, χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους περιμένοντας με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ηγέτες ξένων χωρών και οργανισμοί, χαιρέτισαν χθες με ανακοινώσεις και δηλώσεις τους την είδηση της πρώτης συμφωναίας.

ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.

Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.

Παλαιστινιακές πηγές σηµείωσαν ότι οι σοροί των νεκρών οµήρων θα παραδίδονται σταδιακά καθώς θα αποσύρεται από τη Γάζα ο ισραηλινός στρατός.

Από μεριάς του το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσα στους οποίους περισσότεροι από 200 που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Σύµφωνα µε το σχέδιο Τραµπ, η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα πρόκειται να αυξηθεί. Ισραηλινός αξιωµατούχος δήλωσε ότι σύντοµα θα αρχίσουν να εισέρχονται 600 φορτηγά την ηµέρα στη Γάζα. ∆ύο παλαιστινιακές πηγές είπαν ότι ο αριθµός θα είναι τουλάχιστον 400 φορτηγά την ηµέρα και θα αυξάνεται σταδιακά.

Χθες άλλωστε, ο γενικός γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε την ανάγκη για πλήρη και συνεχή πρόσβαση στα µέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Παρά τις ελπίδες που έχουν δημιουργηθεί για τερματισμό του πολέμου, δεν έχουν διευκρινιστεί κρίσιμης σημασίας λεπτομέρειες του σχεδίου Τραμπ.

Μεταξύ αυτών είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, η μεταπολεμική κυβέρνηση της Γάζας και το μέλλον της Χαμάς.

Πρωτίστως δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ, δυτικές και αραβικές χώρες έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο η Χαμάς να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Το αρχικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει έναν ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή αλλά μόνο αφού αυτή προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι αντίθετη με την «Επιτροπή Ειρήνης» που, σύμφωνα με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα αναλάβει να επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Araby εάν η Χαμάς αποδέχεται αυτή τη μεταβατική αρχή, ο Οσάμα Χαμντάν απάντησε: «Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν» (σ.σ. την Επιτροπή).

Ως απαραίτητα στοιχεία ενός μελλοντικού σχεδίου για την Λωρίδα της Γάζας ανέδειξε την παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και ζήτησε από τις ΗΠΑ να διατηρήσουν την εμπλοκή τους στην περιοχή, μιλώντας ταυτόχρονα για «ημέρα χαράς». Ο κ. Βάντεφουλ τόνισε επίσης την ανάγκη να διαδραματίσουν την επόμενη μέρα ρόλο και τα Ηνωμένα Έθνη.

Η ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ

Αραβικές χώρες τονίζουν ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία κάποια στιγμή ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, αν και ο Νετανιάχου τονίζει ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ.

Η Χαμάς σημειώνει ότι θα παραδώσει τη διακυβέρνηση της Γάζας μόνο σε μια παλαιστινιακή, τεχνοκρατική κυβέρνηση την εποπτεία της οποίας θα έχει η Παλαιστινιακή Αρχή με την υποστήριξη αραβικών και μουσουλμανικών κρατών. Απορρίπτει οποιονδήποτε ρόλο για τον Μπλερ ή τη διακυβέρνηση της Γάζας από το εξωτερικό.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να πάρει θέση σχετικά με την προοπτική της λύσης δύο κρατών, στον απόηχο της επίτευξης συμφωνίας για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και για την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν έχω άποψη. Θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς σχετικά τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν οι Παλαιστίνιοι, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους».