Έχουµε τη µικρή υποψία ότι «οι αριθµοί ευηµερούν…» στο αντλιοστάσιο Α44 στην Παχιά Άµµο στον Σταυρό Ακρωτηρίου.

Αυτό αποδεικνύει το τοπικό παπικό αλάθητο.

Οι τοπικοί εξουσιούχοι υπονοµεύουν ένα τάχα µου και δήθεν «καλό κλίµα» µε τους κατοίκους της περιοχής στον Σταυρό Ακρωτηρίου.

Και επειδή οι αριθµοί πάντα ευηµερούν στα Χανιά, πώς εξηγείται το «απόθεµα» άµµου και λασπουριάς στη θάλασσα;

Η αδιαφορία της δηµοτικής Αρχής λιµνάζει γύρω στο 1%.

Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα.

Που σηµαίνει ότι τον λογαριασµό τον πληρώνουν οι επόµενοι.

Η ∆ηµοτική Αρχή µε το αντλιοστάσιο διέψευσε τις προσδοκίες όλων µας.

Καλό και το ευχέλαιο, αλλά δεν παίρνουµε και καµία γάτα;

Και λίγο γαλλικό τυρί….

Βλέπετε τους κατοίκους του Σταυρού δεν µπορούν… να τους απολύσουν όπως ο Τραµπ τον παρουσιαστή – κωµικό και να πουν «Έκαναν σπουδαία δουλειά».

Εκεί θα µείνουν οι κάτοικοι του Σταυρού και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους.