Οι αποσκευές µας

«Αυτός που θέλει να ταξιδέψει χαρούµενος πρέπει να ταξιδεύει

µε ελαφριές αποσκευές».

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξπερύ

Όλοι µας έχουµε µαζέψει µπόλικες αποσκευές. Κάποιοι έχουν πολύ περισσότερες από άλλους και κάποιοι έρχεται η στιγµή που καταλαβαίνουν το µεγάλο βάρος που κουβαλούν και αποφασίζουν να απαλλαγούν από αυτές. Έτσι, έρχεται µια στιγµή στη ζωή µας που πρέπει να αποφασίσουµε τι έχει πραγµατικά σηµασία και αξία, τι πρέπει να κρατήσουµε και τι όχι.

Έίναι πολύ δύσκολη η επιλογή του ποιο είναι εκείνο που πραγµατικά χρειαζόµαστε και ποιο είναι εκείνο που πρέπει να αφήσουµε πίσω µας, τι θα κουβαλήσουµε µαζί µας ή τι θα πετάξουµε από πάνω µας για να είµαστε πιο ανάλαφροι στην πορεία µας.

Βαδίζοντας σε δρόµους πρωτόγνωρους αυτά τα χρόνια, είναι ακόµα πιο σηµαντική για την εξέλιξη µας αυτή η απόφαση. Γιατί κουβαλώντας περιττά βάρη, µένεις πίσω, µένεις στο παρελθόν και το παρελθόν είναι το µόνο σηµείο της ζωής µας που δεν µπορούµε να αλλάξουµε αλλά ούτε και να χρησιµοποιήσουµε. Όι αποσκευές µας λοιπόν, στην ουσία είναι οι αποσκευές της ψυχής µας και µόνο αυτές θα έχουµε µαζί µας στην αιωνιότητα. Έίναι τα αρχεία που περιλαµβάνουν όλα όσα ζήσαµε, όλα όσα νοιώσαµε. Οι εµπειρίες µας και τα βιώµατα µας και πάνω από όλα τα συναισθήµατα που µας, δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια όλων αυτών των εµπειριών. Όλα αυτά είναι αποθηκευµένα µέσα µας. Για αυτό το λόγο, είναι τόσο σηµαντικό το τι θα κρατήσουµε και το τι θα αφήσουµε πίσω µας αυτή τη στιγµή, γιατί έτσι είναι σα να αποφασίζουµε εµείς για την από εδώ και πέρα πορεία της ζωής µας. Κανείς δεν µπορεί να µας πει τι πρέπει να κάνουµε ή ποιο είναι το σωστό και πιο το λάθος.

Αφήνοντας πίσω µας όλο το αίσθηµα διαχωρισµού, το φόβο, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και το θυµό, µπορούµε να προχωρήσουµε σε ένα µονοπάτι πιο καθαρό, πιο φωτεινό, πιο ήρεµο και πιο αληθινό. Σταµατώντας να κρίνουµε, να περιµένουµε και να υποφέρουµε για τα πράγµατα που δεν είναι στο χέρι µας αλλά και ούτε ήταν ποτέ, είναι µια καλή αρχή. Κάνοντας το σωστό χωρίς να αποβλέπουµε στο αποτέλεσµα, αλλά απλά επειδή η συνείδηση µας µας το υπαγορεύει, θα διαπιστώσουµε ότι είναι µια πηγή ελευθερίας και χαράς. Η απόφαση να µην επαναλάβουµε λάθη του παρελθόντος είναι λοιπόν µια αποσκευή που επίσης πρέπει να αφήσουµε πίσω µας. Τύψεις, ενοχές, µνησικακίες, αποτελούν µεγάλα βαρίδια της ζωής µας και δεν εξυπηρετούν

κανέναν σκοπό, για αυτό οφείλουµε να ξεφορτωθούµε αυτού του είδους τις άχρηστες αποσκευές. Όσο βαδίζουµε χωρίς όλα αυτά τα περιττά βάρη, θα αρχίσουµε να καταλαβαίνουµε πόσο λίγα πραγµατικά χρειαζόµασταν στο ταξίδι µας. Τότε είναι που ξεκινά και το αληθινό ταξίδι της ζωής , το ταξίδι της χαράς, της γνώσης, της αλήθειας και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι που θα διευρύνει στα αλήθεια τους ορίζοντες µας, που θα µας θυµίσει τι όµορφο πράµα είναι να ταξιδεύεις για τη χαρά του ταξιδιού και µόνο.