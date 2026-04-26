Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ δεν πήγαν στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Σάββατο, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το προβλεπόμενο ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού και συμβούλου του Τζάρεντ Κούσνερ, απομακρύνοντας την προοπτική προσέγγισης των δυο πλευρών, τουλάχιστον άμεσα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του εναντίον της Χεζμπολάχ στο Ιράν.

Η πακιστανική πρωτεύουσα ήταν φόντο των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ και του Ιράν πριν από δύο εβδομάδες κι εκφράζονταν ελπίδες πως θα ξανάρχιζαν όταν έφθασε προχθές Παρασκευή εκεί ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτσί. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε παράλληλα την προσεχή αναχώρηση για το Πακιστάν των κ.κ. Γουίτκοφ και Κούσνερ, η οποία προγραμματιζόταν για χθες.

Αλλά, χωρίς να τους περιμένει, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε χθες την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ κι ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Truth Social ότι ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του, διότι δεν ήθελε να τους αναγκάσει να περάσουν «15-16 ώρες» σε αεροσκάφος για συνομιλίες που θα μπορούσαν να γίνουν κάλλιστα τηλεφωνικά, κατ’ αυτόν.

Όταν ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios τον ρώτησε αν η ακύρωση σημαίνει πως θα ξαναρχίσει άμεσα ο πόλεμος, ο κ. Τραμπ απάντησε «όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμη αυτό», προσθέτοντας πάντως «εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά».

Εξάλλου ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θεωρία του περί διχασμού στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού στο Ιράν που εμποδίζει κατ’ αυτόν την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί. «Κανένας δεν ξέρει ποιος κρατάει το τιμόνι, ούτε καν αυτοί», πέταξε.

«Αν θέλουν να συζητήσουμε, αρκεί να μου τηλεφωνήσουν», συμπλήρωσε ο ρεπουμπλικάνος.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με τους καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, κι έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, κυρίως εξαιτίας του αποκλεισμού από το Ιράν του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο ταρμάκ του αεροδρομίου στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, ο αμερικανός πρόεδρος μίλησε για συνάντηση με τους Ιρανούς που προβλεπόταν να γίνει «την Τρίτη» στο Ισλαμαμπάντ.

Αναφερόμενος στην ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων του, είπε πως αφού πήρε την απόφαση αυτή, μέσα σε «λιγότερα από δέκα λεπτά», οι Ιρανοί υπέβαλαν νέο κείμενο προς διαπραγμάτευση, «πολύ καλύτερο».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Χθες, τόνιζε πως δεν γνωρίζει αν οι ΗΠΑ είναι «αληθινά σοβαρές» ως προς τη διπλωματία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ.

Στο Ισλαμαμπάντ, συναντήθηκε με τον πανίσχυρο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ και με τον πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου του, εξέθεσε στους συνομιλητές του «τις θέσεις του Ιράν» όσον αφορά «το πλαίσιο για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου».

Κατόπιν αναμενόταν να ταξιδέψει στη Μόσχα.

Το Πακιστάν παραμένει από την πλευρά του «δεσμευμένο να υπηρετήσει ως τίμιος και ειλικρινής μεσολαβητής» ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ, σημείωσε ο κ. Σαρίφ συνοψίζοντας νέα, «θερμή και εποικοδομητική» συνδιάλεξή του με τον ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν μέσω X.

Ανταπόδοση της αμερικανικής «πειρατείας»;

Η κίνηση των πλοίων συνεχίζει να έχει παραλύσει στο στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) για διεθνή κατανάλωση, καθώς η θαλάσσια οδός παραμένει υπό διπλό, ιρανικό και αμερικανικό αποκλεισμό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης-ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας-διεμήνυσαν χθες πως ο έλεγχος του στενού αποτελεί μέρος της «στρατηγικής» της Τεχεράνης στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων απείλησε ξανά από την πλευρά της τις ΗΠΑ πως θα υπάρξει στρατιωτική ανταπόδοση αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων, καταγγέλλοντας πράξεις «πειρατείας» στη θάλασσα.

Στο μεταξύ, το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης άνοιξε εκ νέου χθες Σάββατο, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, με τις πρώτες αναχωρήσεις να έχουν προορισμούς τη Μεδίνα, τη Μούσκατ και την Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, ο ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν κάλεσε τον πληθυσμό να κάνει εξοικονόμηση ηλεκτρισμού, προειδοποιώντας πως-παρότι δεν διαπιστώνονται ελλείψεις επί του παρόντος-οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να σπείρουν «δυσαρέσκεια» στους συμπολίτες του.

«Δεν χρειαζόμαστε να θυσιάζεται κόσμος αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση. Αντί για δέκα φώτα, αρκούν δυο σε ένα σπίτι. Είναι τόσο κακό αυτό;», είπε.

Τουλάχιστον έξι άμαχοι νεκροί στον Λίβανο

Όσο για το άλλο κύριο θέατρο εχθροπραξιών, τον Λίβανο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε χθες στον στρατό του διαταγή να πλήξει «δυνατά» τη Χεζμπολά, σιιτικό κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, έπειτα από αυτή που η κυβέρνησή του χαρακτήρισε σειρά παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός.

Η ανακωχή ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά, που ανακοινώθηκε πως παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες το βράδυ της Πέμπτης από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, έπειτα από συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στον Λευκό Οίκο, συνεχίζει να τελεί υπό ολοένα πιο σκληρή δοκιμασία.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε χθες βράδυ 6 θανάτους αμάχων σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξάλειψε πάνω από 15 τρομοκράτες στον νότιο Λίβανο», κι επανέλαβε την προειδοποίησή του στους κατοίκους να μην επιστρέψουν σε δεκάδες κοινότητες.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.500 ανθρώπους αφού το σιιτικό κίνημα ξανάρχισε τις εχθροπραξίες με τον ισραηλινό στρατό, τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με αριθμούς του λιβανικού υπουργείου Υγείας.