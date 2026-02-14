Οι «Ανατριχίλες»… μια διαχρονική πηγή τρόμου!

1 από 4

Οι «Ανατριχίλες» η αγαπηµένη σειρά εφηβικών βιβλίων του Ρ. Λ. Στάιν της δεκαετίας του ΄90 έχει µεταφερθεί σε κόµικς ήδη από το 2006 στο εξωτερικό.

Το 2024 κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Μεταίχµιο» δύο παιδικά graphic novels «Η στοιχειωµένη µάσκα» και «Το πράσινο αίµα» σε εικονογράφηση της Μάντι Γκοντάλες. Η «Στοιχειωµένη µάσκα», µια ιστορία που έχει εµπνευστεί ο συγγραφέας από τον γιο του Ματ, όταν σε κάποιο Χάλογουιν δυσκολευόταν να βγάλει τη µάσκα του… ακόµη στοιχειώνει!

Γιορτές µεταµφίεσης και τρόµου

Το τριώδιο άνοιξε και η Αποκριά εµπεριέχει πάντα το στοιχείο της φάρσας, της απελευθέρωσης αλλά και του τρόµου, ενώ την τελευταία δεκαετία έχει επηρεαστεί πολύ από τις γιορτές του «Halloween» και της «Γιορτής των Νεκρών». Το «Halloween» (η γιορτή των Αγίων Πάντων) το οποίο γιορτάζεται 31 Οκτωβρίου, προέρχεται από την Ιρλανδία και τη Σκωτία. Το νόηµα της γιορτής σχετίζεται µε τα λεπτά όρια που χωρίζουν νεκρούς και ζωντανούς εκείνη τη νύχτα. Έτσι, γιορτάζεται µε έµφαση στον φόβο και το µυστήριο µε τροµακτικές κολοκύθες και στολές. Πασίγνωστο είναι το έθιµο των παιδιών να βγαίνουν εκείνο το βράδυ για «φάρσα ή κέρασµα» (trick or treat). Η «Γιορτή των Νεκρών» έχει προέλευση από το Μεξικό και γιορτάζεται τις πρώτες µέρες του Νοέµβρη. Η συγκεκριµένη γιορτή είναι αφιερωµένη στην τιµή των νεκρών, ένα πολύχρωµο µνηµόσυνο µε µουσική, βωµούς µε φωτογραφίες και γιορτινό κλίµα, της οποίας το µήνυµα είναι πως ο θάνατος είναι µέρος της ζωής. Η δική µας Αποκριά κατάγεται από τα αρχαία ελληνικά διονυσιακά έθιµα, αλλά έχει και βαθιά σχέση µε τη θρησκεία, αφού γιορτάζεται πάντα πριν τη Σαρακοστή. Αυτό αναδεικνύει και η ετυµολογία της λέξης «αποκρεύω», δηλαδή προετοιµάζοµαι για τη νηστεία και τη διακοπή της κατανάλωσης κρέατος. Οι µεταµφιέσεις δεν είναι απαραίτητα τροµακτικές, αλλά περισσότερο δίνεται έµφαση στη σάτιρα, στην ελευθερία, στο ξεφάντωµα.

Οι «Ανατριχίλες» γεννούν νοσταλγία

και αυθεντικό τρόµο ακόµη

Όσοι διάβασαν στην εφηβεία τους τις «Ανατριχίλες» τη σειρά βιβλίων τρόµου επιστηµονικής φαντασίας που κυκλοφόρησε από το 1992 µέχρι το 1997 µε 62 βιβλία θυµούνται ακόµη τις ιστορίες που αναστάτωσαν τον ύπνο τους. Οι πρωταγωνιστές των βιβλίων είναι νεαροί έφηβοι, που µπλέκουν σε περίεργες και τροµακτικές καταστάσεις. Στην Ελλάδα εκδόθηκαν τα πρώτα 50 βιβλία, από τις εκδόσεις «Κέρδος». Η σειρά έγινε και σειρά το 1995, η οποία είχε προβληθεί στο κανάλι ένα χρόνο αργότερα.

Ο Στάιν χαρακτηρίζει τις ιστορίες της σειρά «Τροµακτικές όσο και αστείες». Κάθε βιβλίο έχει διαφορετικούς χαρακτήρες παιδιών καθώς και τοποθεσίες. Οι κύριοι πρωταγωνιστές είναι παιδιά εφηβείας και λαµβάνουν χώρα σε αποµονωµένα µέρη ή σε αποµακρυσµένες περιοχές από προάστια πόλεων, οικοτροφεία, αποµακρυσµένα χωριά ή κατασκηνώσεις.

Τα βιβλία στη σειρά «Ανατριχίλες» έχουν παρόµοια δοµή πλοκής µε φανταστικούς ήρωες παιδιών να εµπλέκονται σε τροµακτικές καταστάσεις. Τα βιβλία περιέχουν σουρεαλιστικό τρόµο, µε τους χαρακτήρες να αντιµετωπίζουν το παράξενο και το υπερφυσικό. Ο Στάιν έχει αναφέρει πως δεν περιέχει κανέναν θάνατο στις ιστορίες του, και τα παιδιά στις ιστορίες δεν αντιµετωπίζουν ποτέ πολύ σοβαρές καταστάσεις, ενώ απέδωσε την επιτυχία των βιβλίων στην απουσία ναρκωτικών, βίας και διαφθοράς.

Το 2024 οι εκδόσεις «Ψυχογιός» εκδίδουν δύο graphic novel τη «Στοιχειωµένη Μάσκα» και το «Πράσινο Αίµα» τα οποία µεταφέρουν µε έναν καινούργιο τρόπο τις γνωστές στους παλιότερους ιστορίες.

«Η Στοιχειωµένη Μάσκα», ο Ρ. Λ Στάιν και η Μάντι Γκονζάλες

Η Κάρλι Μπεθ βιώνει συχνά παρενόχληση από συµµαθητές αλλά και από τον µικρό της αδερφό, αφού συχνά την τροµάζουν γνωρίζοντας πως είναι επιρρεπής στα πειράγµατα και τις τροµάρες. Το «Ηalloween» πλησιάζει και θέλει για πρώτη φορά να γίνει κι εκείνη τροµακτική για να πάρει την εκδίκησή της. Πράγµατι, θα βρεθεί σε ένα παράξενο µαγαζί µε στολές και θα αγοράσει µια άσχηµη πράσινη µάσκα µε άγριους κυνόδοντες που την κάνει να µοιάζει δυνατή και τροµακτική. Αυτή η µεταµφίεση όµως θα την οδηγήσει σε µονοπάτια που δεν µπορούσε να υπολογίσει!

Ο Ρ.Λ Στάιν καυχιέται «πως έχει την ευκαιρία να τροµάζει ανθρώπους σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της Γης». Πράγµατι, τα βιβλία του είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή, αφού έχουν πουληθεί περισσότερα από 400 εκατοµµύρια αντίτυπα.

Η Μάντι Γκονζάλες είναι δηµιουργός κόµικς από το Τέξας, ενώ το έργο της, που υπήρξε υποψήφιο για το διακεκριµένο βραβείο Ιgnatz (2017), είναι εστιασµένο στο χιούµορ και τον τρόµο. Η ίδια αγαπάει τις «Ανατριχίλες» και τα αγαπηµένα της τεύχη είναι «Το Ακέφαλο φάντασµα» και το «Μην πλησιάζετε στο υπόγειο».

γραμμοσκιάσεις… Κυριάκος Μακρής