«Οι αδελφές του Γαλατά»: «Φωτίζοντας» την πολύτιµη συµβολή των γυναικών στη Μάχη της Κρήτης

Η αυταπάρνηση και το θάρρος, η ανιδιοτέλεια και η καρτερικότητα, ο πόνος και η ελπίδα των γυναικών που στη Μάχη της Κρήτης έδωσαν τον κοινό αγώνα για την ελευθερία και τον συνέχισαν στην κατοχή µε πράξεις αντίστασης, αναδεικνύεται στο ντοκιµαντέρ «Οι αδελφές του Γαλατά» του J. Irwin που παρουσιάστηκε στην κατάµεστη αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου το βράδυ της Πέµπτης.

Η συγκίνηση για τις µαρτυρίες των πέντε γυναικών που καταγράφονται στο ντοκιµαντέρ της Άννα, Βέρας, ∆έσποινας Ταπεινάκη και της Ελένης και Νότας Γερογιάννη ήταν κάτι παραπάνω από έκδηλη ανάµεσα στους παριστάµενους, µια φόρτιση που αυξήθηκε στο τέλος στον χαιρετισµό της Βέρας Ταπεινάκη που χειροκροτήθηκε θερµά.

«Περάσαµε πολλά δεινά αλλά δεν το µετανιώνουµε ότι µπορέσαµε κάναµε για τους ανθρώπους για τον πλησίον µας. Έµοιαζε αυτή η τσάντα µε τα τρόφιµα που πηγαίναµε κάθε πρωί στους αιχµάλωτους συµµάχους στρατιώτες στον στρατόπεδο των Αγίων Αποστόλων µε αυτό που ευλόγησε ο Χριστός και χόρτασαν χιλιάδες άνθρωποι», σηµείωσε η κ. Βέρα.

Στην ταινία αποτυπώνονται όσα έζησαν οι πέντε γυναίκες κατά τη διάρκεια της Μάχης του Γαλατά, τους βοµβαρδισµούς και τις σκληρές µάχες, το ότι όλες οι γυναίκες του χωριού επιφορτίστηκαν µε τη µεταφορά τροφίµων και πυροµαχικών στην πρώτη γραµµή όπου πολεµούσαν οι άνδρες, αλλά και στις νοσηλευτικές φροντίδες που πρόσφεραν κάτω από απερίγραπτες συνθήκες. Και µετά τη Μάχη την προσπάθεια για επιβίωση, για να δοθούν τρόφιµα στους αιχµάλωτους συµµάχους, για να αποδράσουν και να φύγουν στα βουνά µε τους αντάρτες, για τη στήριξη των αντιστασιακών οργανώσεων µε κάθε είδους χρήσιµο υλικό.

«Εκτίµησα το θάρρος, την ευαισθησία και την ανθρωπιά τους», δήλωσε ο σκηνοθέτης που έχει συγκεντρώσει συνολικά 50 ώρες βιντεοσκοπηµένων συνεντεύξεων µε στόχο αν βρει την απαιτούµενη χρηµατοδότηση να κυκλοφορήσει άλλα 5 επεισόδια του ντοκιµαντέρ.

«Με ρωτάνε τι αγαπάω περισσότερο στην Κρήτη; Πέντε λεπτά να καθίσεις µε τους Κρητικούς και νιώθεις σαν να είναι ξαδέλφια σου», επεσήµανε ο κ. Irwin, ευχαριστώντας όσους συνέβαλλαν στην προσπάθεια του.

Στο χαιρετισµό του ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής τόνισε µεταξύ άλλων πως «όλες αυτές οι γυναίκες ήταν οι ηρωίδες της Μάχη της Κρήτης, έγραψαν ιστορία για τη βοήθεια, τη φροντίδα που έδωσαν στους στρατιώτες των Συµµάχων. Μέσα από τις πράξεις τους έκαναν περήφανο το νησί και ολόκληρη τη χώρα µας. Τις ευχαριστούµε, ευχαριστούµε και τον John Irwin γιατί χάρις σε αυτόν έχουµε την ευκαιρία να καταλάβουµε καλύτερα την τοπική ιστορία και τους ανθρώπους που την έγραψαν».

Ο κ. Καλογερής απένειµε αναµνηστική πλακέτα στους συντελεστές, ενώ την ευθύνη της παρουσίασης είχε η κ. Ρούλα Οικονοµάκη.