Οι 3 ενισχύσεις στους συνταξιούχους που έρχονται ως το φθινόπωρο

Δικαιούχοι ενός πακέτου ενισχύσεων που περιλαμβάνει τις επιστροφές χρημάτων (αναδρομικά) από περικοπές συντάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, την καταβολή του αυξημένου κατά 50 ευρώ επιδόματος ύψους 300 ευρώ και την επιστροφή ενός ενοικίου, θα είναι οι συνταξιούχοι ως το φθινόπωρο.

Όπως μεταδίδει το capital.gr, οι πληρωμές αναδρομικών αφορούν συνολικά περίπου 450.000 συνταξιούχους με ποσά που ενδεικτικά κυμαίνονται για τους περισσότερους από 1.200 ευρώ ως 9.568 ευρώ. Οι πληρωμές βρίσκονται σε εξέλιξη από τον ΕΦΚΑ για χιλιάδες συνταξιούχους που δικαιώνονται στα δικαστήρια και σε τακτά διαστήματα καταβάλλονται στους δικαιούχους τα οφειλόμενα ποσά.

Τα αναδρομικά χωρίζονται σε επιστροφές περικοπών 11 μηνών σε επικουρικές και Δώρα επικουρικής σύνταξης και σε επιστροφές ΕΑΣ για συντάξεις του δημοσίου. Στις επικουρικές τα ποσά που επιδικάζουν τα δικαστήρια, σύμφωνα με αποφάσεις που έχει στη διάθεσή του το Capital.gr, φτάνουν μαζί με τους τόκους ως και 7.485 ευρώ ενώ μετά τις κρατήσεις τα καθαρά πληρωτέα ποσά ανέρχονται ως 5.763 ευρώ.

Ενδεικτικά για συνταξιούχους ΙΚΑ τα αναδρομικά φτάνουν ως 2.372 ευρώ, για συνταξιούχους από ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών ως 4.004 ευρώ και για συνταξιούχους λοιπών επικουρικών ταμείων (Δικηγόρων, κ.α) ως 2.399 ευρώ.

Ταυτόχρονα ξεπαγώνουν οι πληρωμές αναδρομικών σε χιλιάδες συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την ακύρωση και επιστροφή των περικοπών από την ΕΑΣ για το διάστημα 2017-2018. Τα ποσά φτάνουν ενδεικτικά ως και 9.568 ευρώ.

Ο ΕΦΚΑ ολοκλήρωσε τους ελέγχους και τα ποσά που καθυστερούσαν ως και τρία χρόνια θα αρχίσουν να καταβάλλονται μαζικά στο επόμενο διάστημα στους δικαιούχους.

Τον Νοέμβριο έρχεται η καταβολή του μόνιμου επιδόματος στους συνταξιούχους και δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ το οποίο θα είναι αυξημένο στα 300 ευρώ από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Σε περισσότερους τα 300€

Το μόνιμο επίδομα θα πληρωθεί σε 420.000 επιπλέον συνταξιούχους γιατί φέτος αυξάνονται και τα όρια εισοδήματος για την καταβολή του, γεγονός που θα επιτρέψει σε περισσότερους συνταξιούχους να πάρουν το επίδομα που το έχασαν πέρυσι. Συνολικά θα το πάρουν 1,87 εκατ. δικαιούχοι εκ των οποίων οι 1,6 εκατ. είναι συνταξιούχοι και 300.000 δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας και σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ.

Κριτήριο για την καταβολή των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ θα πρέπει να είναι δικαιούχοι οριστικής σύνταξης κατά τον Οκτώβριο του 2026.

Τα νέα εισοδηματικά όρια που θα πρέπει να πληρούν οι συνταξιούχοι για να πληρωθούν το επίδομα τον Νοέμβριο είναι για άγαμους ή χήρες και χήρους να έχουν ετήσιο εισόδημα ως 25.000 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας ως 300.000 ευρώ και για έγγαμους ετήσιο εισόδημα ως 35.000 ευρώ με αξία ακίνητης περιουσίας ως 400.000 ευρώ.

Σε ζευγάρι συνταξιούχων που παίρνουν και οι δυο σύνταξη και πληρούν το όριο εισοδήματος θα πληρωθεί επίδομα 600 ευρώ (300 ευρώ στον καθένα).

Επιστροφή 1 ενοίκιο

Σε περισσότερους δικαιούχους ενοικιαστές θα πληρωθεί τον Νοέμβριο η επιστροφή ενός ενοικίου, από τα μισθώματα που κατέβαλαν το 2025.

Η επιστροφή ενοικίου αφορά και συνταξιούχους που μένουν σε μισθωμένη κατοικία και είναι ίση με το 1/12 των ενοικίων που πληρώθηκαν μέσω τράπεζας το 2025 με πλαφόν επιστροφής τα 800 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Με τα νέα εισοδηματικά όρια που θα ισχύουν φέτος οι άγαμοι, καθώς και οι χήρε-χήροι συνταξιούχοι θα πάρουν επιστροφή ένα ενοίκιο εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους ανέρχεται ως 25.000 ευρώ. Για τους έγγαμους συνταξιούχους η επιστροφή ενοικίου προϋποθέτει να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 35.000 ευρώ.

Η επιστροφή ενοικίου θα πληρωθεί μαζί με το επίδομα των 300 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου, ή και νωρίτερα.