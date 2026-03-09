Ογδοντάχρονος «έριξε» το αυτοκίνητό του σε τράπεζα στη Θέρμη

Ογδοντάχρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη τραπεζικού υποκαταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 5.30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος συνελήφθη, φαίνεται πως έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό, πέφτοντας στην τζαμαρία. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι ενήργησε σκόπιμα, επειδή η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του.