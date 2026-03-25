ΟΦΗ: “Εφυγαν” 4.200 εισιτήρια σε μια μέρα

Στον ΟΦΗ ζουν κι αναπνέουν για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, κάτι που, όπως μετέδωσε το ertsports, φρόντισαν να δείξουν οι φίλαθλοι της ομάδας, καθώς πουλήθηκαν περίπου 4.200 εισιτήρια, στο πρώτο 24ωρο που πέρασε από την έναρξη της διάθεσής τους.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ έβγαλε στην κυκλοφορία τα “μαγικά χαρτάκια” για το μεγάλο ραντεβού της 25ης Απριλίου κι αυτά έβγαλαν… φτερά. Οι Κρητικοί ετοιμάζουν απόβαση στον Βόλο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και η μία πλευρά στο Πανθεσσαλικό θα είναι γεμάτη από φίλους του ΟΦΗ.

Η πώληση των εισιτηρίων άρχισε με γρήγορους ρυθμούς για την ομάδα του Ηρακλείου και ήδη έχουν φύγει περίπου 4.200 εισιτήρια. Από αυτά, τα 600 αφορούν τους επιβάτες στα τρία τσάρτερ που έχει ναυλώσει η ΠΑΕ ΟΦΗ. Εκτός αυτών, πουλήθηκαν γύρω στα 3.600 εισιτήρια, το πρώτο 24ωρο που τέθηκαν στη διάθεση του κοινού τα “μαγικά χαρτάκια” για το σπουδαίο ματς στον Βόλο.