ΟΕΝΓΕ για νοσοκομείο Χανίων: «Νοσοκομειακοί γιατροί υπερεφημερεύουν παρά τη θέλησή τους»

Τη διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων για υπερεφημέρευση γιατρών παρά τη θέλησή τους καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων που εξαναγκάζει νοσοκομειακούς γιατρούς σε υπερεφημέρευση παρά τη θέλησή τους.

Συγκεκριμένα, στην Νευρολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, τόσο η Επιστημονική Υπεύθυνη όσο και οι λοιποί γιατροί του τμήματος αλλά ακόμα και η ίδια η διοίκηση έχουν εδώ και πολλούς μήνες επισημάνει στους αρμοδίους της 7ης ΥΠΕ το πρόβλημα της ιατρικής υποστελέχωσης και της οριακής λειτουργίας που οξύνθηκε για αντικειμενικούς λόγους (άδειες κύησης και λοχείας). Ενώ το θέμα είναι γνωστό, η διοίκηση του νοσοκομείου (συγκεκριμένα ο αναπληρωτής διοικητής) με γραπτές του εντολές διαρκώς εξαναγκάζει τους εναπομείναντες γιατρούς του τμήματος σε υπερεφημέρευση.

Τονίζουμε, για άλλη μία φορά, ότι αυτά τα «εντέλλεσθε» εκτός από απαράδεκτα είναι και παράνομα αφού οδηγούν σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου ασφαλών ωρών εργασίας των γιατρών που το ίδιο το κράτος έχει νομοθετήσει.

Καλούμε τη διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων, τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να σταματήσουν την απαράδεκτη αυτή τακτική.

Να καλυφθούν οι ανάγκες με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Να προκηρυχθούν άμεσα οι κενές οργανικές θέσεις και να καλυφτούν με κατεπείγουσες διαδικασίες

Θα εξαντλήσουμε κάθε αγωνιστικό και νομικό μέσο για την προστασία των ασθενών από αυθαίρετες εντολές που εξαναγκάζουν τους γιατρούς σε υπερκόπωση»