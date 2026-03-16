Οδοντόβουρτσες σε μαθητές μοιράζει η Περιφέρεια Κρήτης

Με επιτυχία συνεχίζεται και τη φετινή σχολική χρονιά η δράση της Περιφέρειας Κρήτης για τη δωρεάν διανομή 13.000 οδοντοβουρτσών σε όλους τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού των σχολείων της Κρήτης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την πρόληψη και την προαγωγή της στοματικής υγείας των παιδιών.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα διανεμηθούν 3.332 οδοντόβουρτσες, οι οποίες παραδόθηκαν σήμερα από την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο στον τομέα Πολιτισμού και Παιδείας και Απόδημων Κρητών κα Σοφία Μαλανδράκη- Κρασουδάκη στη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κα Χρύσα Τερεζάκη, παρουσία της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κας Σταυρούλας Μαρακάκη, για να διανεμηθούν στους μαθητές Α’ και Β’ Τάξης Δημοτικού των σχολείων του Νομού Χανίων.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα προληπτικών ελέγχων της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και αφορά παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών. Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 5.000 προληπτικοί οδοντιατρικοί έλεγχοι, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση και ενημέρωση των μαθητών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών, διανέμεται σε χιλιάδες αντίτυπα το παιδικό παραμύθι της Ρένας Ανδρουλάκη «Ο Γιατρός ο Κάστορας των Δοντιών ο Μάστορας», ενώ οι οδοντόβουρτσες που δίνονται στους μαθητές φέρουν την εικονογράφηση του αγαπημένου ήρωα, μεταφέροντας με δημιουργικό τρόπο το μήνυμα της σωστής στοματικής υγιεινής.

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Πολιτισμού και Παιδείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, κα Σοφία Μαλανδράκη-Κρασουδάκη, δήλωσε: «Στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός μου ως οδοντίατρος αναδεικνύεται συνεχώς η αναγκαιότητα της πρόληψης και της σωστής στοματικής υγιεινής. Πρωτοπόρα η Περιφέρεια Κρήτης έχει καθιερώσει το πρόγραμμα πρόληψης μέσω της οδοντιατρικής εξέτασης των μαθητών από την κινητή μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης, την έκδοση του παραμυθιού «Ο Γιατρός ο Κάστορας των Δοντιών ο Μάστορας» και την αντίστοιχη θεατρική παράσταση που λάτρεψαν τα παιδιά αλλά και με τη συμβολική παράδοση οδοντόβουρτσων, όπως έγινε και σήμερα.. Η φροντίδα της υγείας των παιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση σωστών συνηθειών από μικρή ηλικία. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον, δίνουμε στους μαθητές τα κατάλληλα εφόδια ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της καθημερινής στοματικής υγιεινής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης μέσα στη σχολική κοινότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για τη σταθερή στήριξή του σε δράσεις που προάγουν την υγεία των παιδιών, καθώς και τον αρμόδιο για τον Τομέα Υγείας και τις Κινητές Μονάδες κ. Γιώργο Πιτσούλη για τη συμβολή του στη συνέχιση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας».

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κα Χρύσα Τερεζάκη υπογράμμισε: «Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κρήτης για αυτήν την πρωτοβουλία πρόληψης για άλλη μία χρονιά. Η σχολική κοινότητα στηρίζει και ενισχύει δράσεις που προάγουν την υγεία και την ευημερία των μαθητών. Η συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων και των δράσεων ενημέρωσης για τη στοματική υγεία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες οι μαθητές ενημερώνονται έγκαιρα για τη σημασία της πρόληψης και υιοθετούν θετικές συνήθειες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή».

Η πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας Κρήτης ενισχύει την κουλτούρα πρόληψης στη σχολική κοινότητα και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση υγιεινών συνηθειών από τα πρώτα σχολικά χρόνια των παιδιών, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικής κοινότητας για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.