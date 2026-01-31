Οδοιπορικό – κοπή πίτας Πολυδράσης

1 από 2

Τα βήµατά µας είναι αργά και προσεκτικά, οι αισθήσεις µας τεταµένες, η ορατότητα περιορισµένη. Σταγόνες βροχής πέφτουν πάνω µας, ενώ ένας µακρόστενος, µεταλλικός διάδροµος µας οδηγεί κάπου εκεί βαθιά, στο… άγνωστο. Σε κάτι σκοτεινό, µυστηριώδες, αρχέγονο, σπηλαιώδες…

Σπηλαιώδες κυριολεκτικά, γιατί φυσικά βρισκόµαστε δεκάδες µέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, στο Σπήλαιο Σφενδόνη στα Ζωνιανά Μυλοποτάµου του Νοµού Ρέθυµνου, γνωστό και ως «του Σφενδόνη η τρύπα». Το σπήλαιο αποτελεί µέρος του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Γεωπάρκων, ένα δίκτυο προστατευόµενων περιοχών µε ιδιαίτερη γεωλογική κληρονοµιά που τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Θαυµάζουµε, άφωνοι σχεδόν, τους σταλαγµίτες και τους σταλακτίτες, τις στιβαρές κολώνες, τους κάθε είδους περίτεχνους σχηµατισµούς, τα υπέροχα αυτά γλυπτά της φύσης, του ύψιστου αυτού καλλιτέχνη. Η µια «αίθουσα» διαδέχεται την άλλη, θάλαµοι ευφάνταστα και εύστοχα ονοµατισµένοι, όπως το εντυπωσιακό «Ανάκτορο», η «αίθουσα των Αρµόνιων», µε τους σχηµατισµούς του να παραπέµπουν σε εκκλησιαστικό όργανο, ο «Παρθενώνας», µε τις σχεδόν τέλεια συµµετρικές του κολώνες. Παρατηρούµε, καταγράφουµε εντυπώσεις, στοχαζόµαστε…

Και µέσα σ’ όλα αυτά, η φωνή του ξεναγού µας να µας συνοδεύει, προσκαλώντας µας ν’ αφήσουµε τη φαντασία µας ελεύθερη και ταυτόχρονα διανθίζοντας την περιήγησή µας µε επιστηµονικά στοιχεία, αστεϊσµούς, µύθους και ιστορίες ποικίλες. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες όπως ότι όλοι οι µικροσκοπικοί «κάτοικοι» του σπηλαίου, ασπόνδυλοι οργανισµοί, είναι άχρωµοι και τυφλοί. Μύθους και θρύλους για την πληγωµένη νεράιδα κάτοικο του σπηλαίου, που προσπαθεί απεγνωσµένα ν’ αποφύγει τον παράφορα ερωτευµένο µαζί της βοσκό της περιοχής και καταλήγει να τον καταραστεί. Τραγικές ιστορίες, σαν αυτή για το µικρό παιδί που αιώνες πριν χάθηκε κάποια στιγµή µέσα στο σπήλαιο, δεν κατάφερε να βρει πότε την έξοδο και τελικά έµεινε για πάντα εκεί, κοµµάτι πια αναπόσπαστό του.

Βγαίνουµε από Σπήλαιο µεστοί από σκέψεις και συναισθήµατα. Ποιοι είµαστε; Μα φυσικά τα µέλη της εθελοντικής οµάδας καθηγητών και φίλων «Πολυδράση» σε µια από τις πολλές Κυριακάτικες εκδροµές που αυτή συχνά οργανώνει! Η περιήγησή µας όµως δεν έχει τελειώσει. Ακολουθεί ένα εύγευστο γεύµα και η κοπή της πίτας µας σε µια ζεστή ταβέρνα στα Ανώγεια και στη συνέχεια µια σύντοµη στάση για καφέ στο γραφικό Ρέθυµνο. Και έπειτα παίρνουµε το δρόµο του γυρισµού. Ευτυχείς και χορτασµένοι από την όµορφη πάντα παρέα, τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις, τις θαυµαστές εντυπώσεις από την περιήγησή µας στο σπήλαιο, ανυπόµονοι για την επόµενή µας συνάντηση, για την επόµενη δράση της Πολυδράσης.

*H Γιούλα Κανιτσάκη είναι φιλόλογος – µέλος της Πολυδράσης