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Τρίτη, 23 Ιουνίου, 2026
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Τρίτη Γνώμη

Οδικές συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.)

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
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Πίσω απ’ το προσωπικό των Οδικών Συγκοινωνιών (Ο.ΣΥ.) κρύβονται θέσεις ακριβοπληρωμένων διοικητικών υπαλλήλων, γιατρών κάθε ειδικότητας, ηλεκτρολόγων και μηχανικών. Στην προκήρυξη προσλήψεων τους αναφέρεται η ειδικότητα Διοικητικού και Οικονομικού προσωπικού, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβουλίου είχε εγκρίνει όλες τις πιο πάνω θέσεις, πλην όμως με «ορθή επανάληψη» της προκήρυξης, οι μηχανικοί και οι ψυχίατροι αφαιρέθηκαν.
Πολλά σε τούτο τον τόπο γίνονται «τσάτρα πάτρα», λες και οι έννοιες της γλώσσας είναι ακαταλαβίστικες και πρόχειρες. Από μια τέτοια θέση εργασίας έλειπαν απ’ τον Ο.ΣΥ. εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να χάνονται εκατοντάδες δρομολόγια και οι επιβάτες στις στάσεις να περιμένουν στριμωγμένοι και όσοι τελικά καταφέρουν να μπουν, δεν βρίσκουν καθίσματα άδεια. Οι όρθιοι υπερτερούν όσων κάθονται.
Προσλήψεις, λοιπόν, να ‘χουμε και «ό,τι να ‘ναι» μακριά απ’ τον ΑΣΕΠ, τον οποίο «ξέχασαν» ή «αγνόησαν», για να γίνουν προσλήψεις, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των υμετέρων. Για δεύτερη όμως φορά ακολούθησε «ορθή επανάληψη» αιτήσεων τον Μάρτιο 2026 για 161 οδηγούς, αλλά η προθεσμία αντί να λήγει 12 Ιουνίου έληξε 31 Μαΐου. Υπ’ όψιν ότι σε οδηγούς υπάρχει μεγάλη έλλειψη και αν δοθεί και ξανά παράτα, η τρίτη θα γίνει για να προστεθούν 55 άτομα, 12 ειδικοτήτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Δεν εξηγείται ένα τέτοιο λάθος να διορθώνεται με «ορθή επανάληψη». Τούτο δηλώνει ότι στις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού για κάθε οργανισμό γίνονται προχειρότητες. Όλα αυτά για να καλυφθούν με νόμιμο τρόπο παραλήψεις και αυθαιρεσίες, αλλά και τακτοποίηση των ημετέρων.
Αναφέρθηκε ότι μ’ αυτές τις προσλήψεις θα καλυφθούν και οι ανάγκες ψυχιάτρων, νοσηλευτών και άλλων.

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