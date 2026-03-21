Οδηγούσαν με 153 και 176χλμ/ώρα – Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Οδηγούσαν με 153 και 176 χιλιόμετρα αντίστοιχα στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ertnews, πρόκειται για δύο άτομα, ηλικίας 19 και 29 ετών, οι οποίοι, ξημερώματα σήμερα (21/3), κατελήφθησαν από αστυνομικούς δίκυκλης τροχονομικής αστυνόμευσης, να οδηγούν επικίνδυνα στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του κόμβου Πυλαίας.

Ο πρώτος κινούνταν με 153 χλμ/ώρα και ο δεύτερος με 176 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες.