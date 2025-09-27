menu
22.4 C
Chania
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Οδηγός το έργο του Νίκου Παπαδάκη για την Ένωση Γυναικών Δυτικής Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στην τεράστια παρακαταθήκη του Γενικού ∆ιευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών, Νίκου Εµµ. Παπαδάκη – Παπαδή, αναφέρεται η Ένωσης Γυναικών ∆υτικής Κρήτης.
Εκ µέρους του ∆.Σ., η πρόεδρος Σταυρούλα Μαυριδάκη – Καραπατάκη, σηµειώνει πως «Υπάρχουν πορείες που δεν µετριούνται σε βήµατα αλλά προσφορές. Και όλη η πορεία του Νίκου Παπαδάκη ήταν αυτή της ανιδιοτελούς προσφοράς µε όραµα και αφοσίωση για τον σκοπό που µε ήθος και πάθος υπηρέτησε. Αφιέρωσε τη ζωή του στη δηµιουργία και προβολή του Ιδρύµατος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, υπήρξε το θεµέλιο και ο πυλώνας του και κατάφερε το όραµά του να πραγµατοποιηθεί και το Ίδρυµα να απλωθεί στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία».
Συνεχίζοντας, επισηµαίνει πως «τα µέλη της Ένωσης Γυναικών ∆υτικής Κρήτης στην Αττική, η «ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ», αλλά και εγώ προσωπικά, ως µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Παραρτήµατος του Ιδρύµατος στην Αττική, ζήσαµε από κοντά και µαζί του κάποια µοναδικά γεγονότα και σηµαντικές στιγµές που τα κρατάµε για πάντα στη µνήµη και στην καρδιά µας, µε επιστέγασµα τη µεγάλη χαρά και συγκίνησή του που αξιώθηκε να δει το Ίδρυµα να τιµάται από την Ακαδηµία Αθηνών για τη συνολική του προσφορά στη χώρα.
Με θρήνο και βαθιά οδύνη τον αποχαιρετίσαµε στα Χανιά και στο Βάµο, αναπολώντας την πολυκύµαντη ζωή του. Μια ζωή µε συνεχείς αγώνες, δηµιουργικότητα και καινοτοµία, πηγή υπερηφάνειας για τα παιδιά του, τους συγγενείς του και τους συνεργάτες του στο Ίδρυµα».
«Τον αποχαιρετίσαµε επίσης µε τη βεβαιότητα ότι το έργο του θα συνεχίσει να καθοδηγεί τις νέες γενιές και ότι το Ίδρυµα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ θα προχωρήσει µε σιγουριά πάνω σε γερά θεµέλια που ο ίδιος έχτισε. Ας είναι ελαφρύ το χώµα της πατρώας γης που τον σκεπάζει», καταλήγει η κα. Μαυριδάκη – Καραπατάκη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum