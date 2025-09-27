Οδηγός το έργο του Νίκου Παπαδάκη για την Ένωση Γυναικών Δυτικής Κρήτης

Στην τεράστια παρακαταθήκη του Γενικού ∆ιευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών, Νίκου Εµµ. Παπαδάκη – Παπαδή, αναφέρεται η Ένωσης Γυναικών ∆υτικής Κρήτης.

Εκ µέρους του ∆.Σ., η πρόεδρος Σταυρούλα Μαυριδάκη – Καραπατάκη, σηµειώνει πως «Υπάρχουν πορείες που δεν µετριούνται σε βήµατα αλλά προσφορές. Και όλη η πορεία του Νίκου Παπαδάκη ήταν αυτή της ανιδιοτελούς προσφοράς µε όραµα και αφοσίωση για τον σκοπό που µε ήθος και πάθος υπηρέτησε. Αφιέρωσε τη ζωή του στη δηµιουργία και προβολή του Ιδρύµατος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, υπήρξε το θεµέλιο και ο πυλώνας του και κατάφερε το όραµά του να πραγµατοποιηθεί και το Ίδρυµα να απλωθεί στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία».

Συνεχίζοντας, επισηµαίνει πως «τα µέλη της Ένωσης Γυναικών ∆υτικής Κρήτης στην Αττική, η «ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ», αλλά και εγώ προσωπικά, ως µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Παραρτήµατος του Ιδρύµατος στην Αττική, ζήσαµε από κοντά και µαζί του κάποια µοναδικά γεγονότα και σηµαντικές στιγµές που τα κρατάµε για πάντα στη µνήµη και στην καρδιά µας, µε επιστέγασµα τη µεγάλη χαρά και συγκίνησή του που αξιώθηκε να δει το Ίδρυµα να τιµάται από την Ακαδηµία Αθηνών για τη συνολική του προσφορά στη χώρα.

Με θρήνο και βαθιά οδύνη τον αποχαιρετίσαµε στα Χανιά και στο Βάµο, αναπολώντας την πολυκύµαντη ζωή του. Μια ζωή µε συνεχείς αγώνες, δηµιουργικότητα και καινοτοµία, πηγή υπερηφάνειας για τα παιδιά του, τους συγγενείς του και τους συνεργάτες του στο Ίδρυµα».

«Τον αποχαιρετίσαµε επίσης µε τη βεβαιότητα ότι το έργο του θα συνεχίσει να καθοδηγεί τις νέες γενιές και ότι το Ίδρυµα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ θα προχωρήσει µε σιγουριά πάνω σε γερά θεµέλια που ο ίδιος έχτισε. Ας είναι ελαφρύ το χώµα της πατρώας γης που τον σκεπάζει», καταλήγει η κα. Μαυριδάκη – Καραπατάκη.