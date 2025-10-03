menu
22.3 C
Chania
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Οδήγησε Υπεύθυνα: Πρωτοβουλία της ΕΚΟ για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα συχνότερα λάθη που κάνουμε κατά την οδήγηση, η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY και ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά καυσίμων, διοργανώνει την ερχόμενη εβδομάδα δύο ημερίδες στην Κρήτη, ένα νησί που μετρά κάθε χρόνο δεκάδες θύματα στην άσφαλτο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εκδηλώσεις, που τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Ηρακλείου και Χανίων, εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας, EKO Road Safety. για την πρόληψη και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υπεύθυνη κινητικότητα. Στόχος, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η αλλαγή νοοτροπίας και η καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς με έμφαση τη νέα γενιά.
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:
• Στις 06 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο “Capsis” (πλατεία Ελευθερίας) στο Ηράκλειο, ώρα 19:00.
• Στις 07 Οκτωβρίου, στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” (Παλαιό Τελωνείο, πλατεία Κατεχάκη 8 , 1ος όροφος) στα Χανιά, ώρα 19:00.
Τις συζητήσεις, που θα είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό, θα συντονίσουν οι ειδικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας, Τάκης Πουρναράκης, Πρόεδρος Motor Sport Greece και Γιάννης Λιονάκης, Πρόεδρος Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ.
Παράλληλα, από την Κυριακή 05 Οκτωβρίου, όσοι πολίτες βρεθούν σε κεντρικά σημεία των δύο πόλεων, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά κουίζ και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το κοινό θα μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις του στους κανόνες ασφαλούς οδήγησης, να ενημερωθεί για θέματα ασφαλούς οδήγησης με τρόπο ευχάριστο και συμμετοχικό και να διαδώσει το μήνυμα «Οδήγησε Υπεύθυνα».
Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΚΟ αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία, επενδύοντας στην εκπαίδευση, στην πρόληψη και στην καλλιέργεια οδικής παιδείας και υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum