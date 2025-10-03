Οδήγησε Υπεύθυνα: Πρωτοβουλία της ΕΚΟ για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα συχνότερα λάθη που κάνουμε κατά την οδήγηση, η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY και ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά καυσίμων, διοργανώνει την ερχόμενη εβδομάδα δύο ημερίδες στην Κρήτη, ένα νησί που μετρά κάθε χρόνο δεκάδες θύματα στην άσφαλτο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εκδηλώσεις, που τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Ηρακλείου και Χανίων, εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας, EKO Road Safety. για την πρόληψη και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υπεύθυνη κινητικότητα. Στόχος, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η αλλαγή νοοτροπίας και η καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς με έμφαση τη νέα γενιά.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

• Στις 06 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο “Capsis” (πλατεία Ελευθερίας) στο Ηράκλειο, ώρα 19:00.

• Στις 07 Οκτωβρίου, στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” (Παλαιό Τελωνείο, πλατεία Κατεχάκη 8 , 1ος όροφος) στα Χανιά, ώρα 19:00.

Τις συζητήσεις, που θα είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό, θα συντονίσουν οι ειδικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας, Τάκης Πουρναράκης, Πρόεδρος Motor Sport Greece και Γιάννης Λιονάκης, Πρόεδρος Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ.

Παράλληλα, από την Κυριακή 05 Οκτωβρίου, όσοι πολίτες βρεθούν σε κεντρικά σημεία των δύο πόλεων, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά κουίζ και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το κοινό θα μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις του στους κανόνες ασφαλούς οδήγησης, να ενημερωθεί για θέματα ασφαλούς οδήγησης με τρόπο ευχάριστο και συμμετοχικό και να διαδώσει το μήνυμα «Οδήγησε Υπεύθυνα».

Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΚΟ αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία, επενδύοντας στην εκπαίδευση, στην πρόληψη και στην καλλιέργεια οδικής παιδείας και υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς»