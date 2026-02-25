«Οχι» ξενοδοχεία στο λόφο Καστέλλι – Παρεμβάσεις φορέων εν όψει της συνεδρίασης της Πέμπτης

Ασπίδα προστασίας του λόφου Καστέλλι από το τσιμέντο και τη ξενοδοχοποίησή του υψώνουν φορείς και συλλλογικότητες, εν όψει της συνεδρίασης στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων την Πέμπτη.

«Όχι στην αλλοίωση της ιστορικής φυσιογνωμίας του Λόφου Καστέλλι», τονίζει το Συντονιστικό Πολιτών Συλλόγων , Συλλογικοτήτων και Πρωτοβουλιών Χανίων.

Αναλυτικά αναφέρει: «Η κοινωνία των Χανίων βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη και αιφνίδια εξέλιξη που αφορά στο ανακηρυγμένο από την UNESCO, σημαντικότατο ιστορικό και αρχαιολογικό σημείο της πόλης μας: τον λόφο Καστέλλι.

Το Υπουργείου Πολιτισμού εισηγείται στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, στη συνεδρίαση της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, την αλλαγή χρήσης των τριών ιστορικών κτιρίων, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην κορυφή του λόφου διακηρύσσοντας τη δρομολόγηση διαδικασιών για τη μετατροπή τους σε πολυτελή ιδιωτική ξενοδοχειακή μονάδα.

Χρειάζεται για άλλη μία φορά να ενώσουμε τη φωνή μας με τις χιλιάδες Χανιωτών και να διακηρύξουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την εν κρυπτώ μεθόδευση. Γιατί:

Ο λόφος Καστέλλι αποτελεί τον πυρήνα της ιστορικής διαδρομής των Χανίων επί 5.500 χρόνια. Είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, τμήμα της Παλιάς Πόλης που έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ενώ το κτίριο της V Μεραρχίας έχει αναγνωριστεί ως νεώτερο μνημείο και τοπόσημο συλλογικής μνήμης.

Tο μινωικό ανακτορικό κέντρο της Κυδωνίας στον λόφο Καστέλλι έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωρίζοντας τη διεθνή του σημασία.

Συνεπώς, η επιχειρούμενη αλλαγή χρήσης και ξενοδοχοποίηση:

· Αντιβαίνει στο ισχύον θεσμικό και πολεοδομικό πλαίσιο, αφού οι χρήσεις, σύμφωνα με το τελευταίο ΓΠΣ είναι οι εξής: «Ισχύουν δεσμευτικά οι διατάξεις του ΓΠΣ Χανίων του 1988, δηλαδή οι χρήσεις στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου είναι μόνο εκπαίδευση ή στρατιωτική χρήση» και εξακολουθούν να ισχύουν όπως καθορίστηκαν.

Επομένως δεν έχει πλέον αντικείμενο η σύμβαση με την Belvedere. […]

· Συγκρούεται με τον δημόσιο χαρακτήρα και τον προορισμό των μνημείων.

· Υποβαθμίζει τον αρχαιολογικό χώρο και το πολιτιστικό τοπίο.

· Αγνοεί τη ρητά διατυπωμένη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών της φορέων.

Τα μνημεία αυτά δεν αποτελούν «ακίνητη περιουσία» προς εμπορική εκμετάλλευση. Αποτελούν ζωντανό φορέα ιστορικής μνήμης, ταυτότητας και πολιτιστικής συνέχειας. Η αξιοποίησή τους οφείλει να διασφαλίζει αποκλειστικά δημόσιους, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, συμβατούς με τη φυσιογνωμία και τη βαρύτητα του χώρου.

Σύμφωνα με τον Αρχαιολογικό νόμο, η μετατροπή των τριών δημόσιων, ιστορικών κτιρίων-μνημείων από χώρο εκπαίδευσης σε ιδιωτική, τουριστική, ξενοδοχειακή μονάδα είναι εντελώς αποτρεπτική σύμφωνα με την αρχαιολογική νομοθεσία (Ν. 4858/2021). Μια τέτοια χρήση υποβαθμίζει την συμβολική σημασία του λόφου και εν γένει αλλοιώνει την φυσιογνωμία του πλέον ιστορικού σημείου της πόλης. Π.χ. παραβαίνει το άρθρο 7 με το οποίο ρυθμίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης των αρχαίων και νεώτερων ακινήτων μνημείων.

Καλούμε:

· Το Υπουργείο Πολιτισμού να σεβαστεί το νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας.

· Το Πολυτεχνείο Κρήτης να αναλογιστεί τον δημόσιο ρόλο και την ιστορική ευθύνη του.

· Τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και όλους τους θεσμικούς φορείς να υπερασπιστούν δημόσια τον χαρακτήρα του χώρου.

· Κάθε Χανιώτη και Χανιώτισσα να σταθεί ενεργά απέναντι σε αυτή την αλλοίωση της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας του τόπου μας. Ζητάμε την απόσυρση του θέματος, αύριο, από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Ο Λόφος Καστέλλι δεν είναι επενδυτικό οικόπεδο.

Είναι η καρδιά της ιστορίας των Χανίων και η ιστορική μνήμη δεν εκχωρείται. Συντονιστικό Πολιτών Συλλόγων , Συλλογικοτήτων και Πρωτοβουλιών Χανίων».

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Από τη μεριά της η «Πρωτοβουλία Πολιτών Ενάντια στην Ξενοδοχοποίηση των Μνημείων στον Λόφο Καστέλλι», «καταγγέλει στον Χανιώτικο Λαό την αιφνιδιαστική ενέργεια του Υπουργείου Πολιτισμού να εισάγει αύριο Πέμπτη 26-2-2026 στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων την αλλαγή χρήσης των Μνημείων στον Λόφο Καστέλλι και την μετατροπή τους σε ξενοδοχείο» και συνεχίζει: «Τα εν λόγω κτίσματα βρίσκονται στην εμβληματική κορυφή του λόφου που δεσπόζει στον ενετικό λιμένα. Ως γνωστόν, ο λόφος είναι το πιο στρατηγικό σημείο της πόλης και περιλαμβάνει πλήθος σημαντικών μνημείων διαχρονικής κατοίκησης της πόλης των Χανίων, μιας από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης, με τη ζωή να ξεκινά ακριβώς εδώ, πριν περίπου 5.500 χρόνια από σήμερα. Ιδιαίτερης μεγάλης σημασίας είναι η πρόσφατη ένταξη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO του μινωικού ανακτορικού κέντρου της Κυδωνίας στον στον λόφο Καστέλλι. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αξιοποίηση των κτηρίων και του μοναδικού ελεύθερου χώρου που τα περιβάλλει, πρέπει να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα τους και να είναι συμβατή με την κομβική τους θέση στην πόλη και τη μνημειακότητά τους.

Στον λόφο Καστέλλι υψώθηκε το μινωικό ανάκτορο, όπως το αποδίδει το περίφημο «σφράγισμα του δεσπότη», το οποίο βρέθηκε νότια του κτηρίου της Μεραρχίας. Στα κλασικά χρόνια, ο λόφος ήταν η ακρόπολη της αρχαίας Κυδωνίας. Στη βυζαντινή περίοδο ανήκει το εντυπωσιακό βυζαντινό τείχος και στον λόφο ιδρύθηκε μεγάλη βασιλική. Στα βενετσιάνικα χρόνια χτίστηκε το Διοικητήριο των Ενετών και το παλάτι του Ρέκτορα. Στην εποχή της τουρκοκρατίας, εδώ ανεγέρθηκε το Οθωμανικό Διοικητήριο και το κονάκι του πασά. Στην ίδια θέση οικοδομήθηκε το κτήριο που υπήρξε το Διοικητήριο της Κρητικής Πολιτείας , το οποίο στη συνέχεια έγινε η έδρα της Μεραρχίας Κρητών.

Το κεντρικό κτήριο της Μεραρχίας χαρακτηρίστηκε το 2018 από το ΥΠΠΟΑ ως νεώτερο μνημείο με μία ισχυρή κήρυξη: “Υπέρ του χαρακτηρισμού ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου του Διοικητηρίου – 5ης Μεραρχίας, καθώς αποτελεί τοπόσημο της πόλης των Χανίων και κτίσμα με αξιόλογα αρχιτεκτονικά τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, δείγμα αρχιτεκτονικής της ειδικής αυτής κατηγορίας Δημόσιων Κτηρίων – Διοικητηρίων. Η διατήρησή του συμβάλλει στην τεκμηρίωση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας της πόλεως των Χανίων στα τέλη του 19ου αιώνα και κατά συνέπεια εμπλουτίζει το πολιτιστικό απόθεμά της”. Το περιεχόμενο της ανωτέρω κήρυξης δεν επιτρέπει την αλλαγή χρήσης και την ανάπτυξη και λειτουργία ιδιωτικής ξενοδοχειακής μονάδας.

Η παλιά πόλη των Χανίων, στον ιστορικό πυρήνα της οποίας βρίσκεται το μοναδικό αυτό σύνολο, εδώ και αρκετά χρόνια έχει μετατραπεί σε χώρο αναψυχής με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, και κινδυνεύει να απολέσει την μνημειακή της ταυτότητα, ενώ η “μονοκαλλιέργεια” της τουριστικοποίησης ακυρώνει τη βιώσιμη εξέλιξή της και υποθηκεύει το μέλλον της.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (2021) και τις απόψεις των αρμόδιων φορέων, η τοπική κοινωνία ζητά την αποκατάστασή τους και την αξιοποίησή τους με δημόσιο χαρακτήρα και κοινωφελείς χρήσεις για τις ανάγκες της πόλης. Επίσης, τόσο το ΤΕΕ – ΤΔΚ όσο και οι επιστημονικοί σύλλογοι Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων και Πολιτικών Μηχανικών, με κοινή απόφασή τους υποστηρίζουν τις “Κοινωφελείς Λειτουργίες” για την ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 6 του ΠΔ 59/18, στις οποίες περιλαμβάνονται Εκπαίδευση και Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

-Καλούμε όλους τους φορείς και τους κατοίκους της πόλης να αντιδράσουν στην επιχειρούμενη αλλαγή της χρήσης των Μνημείων.

-Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα από την ημερήσια διάταξη την απαράδεκτη αυτή εισήγηση».

Η Νέα Αριστερά Χανίων αναφέρει: «Το πολύκροτο θέμα της αλλαγής χρήσης σε ξενοδοχείο των ιστορικών κτηρίων-μνημείων του συγκροτήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης στην κορυφή του λόφου Καστέλλι Χανίων, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, εισάγεται αύριο στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για έγκριση ή μη της μελέτης για μετατροπή των μνημείων σε ξενοδοχείο, παρότι σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Χανίων στον χώρο επιτρέπονται μόνο εκπαιδευτικές χρήσεις και ιδιαίτερες (στρατιωτικές), δεσμευτικά και χωρίς εξαιρέσεις.

Η συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία γίνεται κατά παράβαση του νόμου 4178/2013 (με τις τροποποιήσεις στον ν. 5079/2023, άρθρο 30, παρ. 2), δεν λαμβάνει υπόψη της και σχετικές διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου 4858/2021 ως προς τις ισχυρές κηρύξεις της περιοχής και των ίδιων των μνημείων.

Το Υπουργείο Πολιτισμού ξεχνά ότι το μινωικό ανακτορικό κέντρο στον λόφο Καστέλλι εντάχθηκε πρόσφατα στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κωφεύει απέναντι στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τον δημόσιο χαρακτήρα του συγκροτήματος με κοινοφελείς λειτουργίες. Τάσσεται απέναντι στην τοπική κοινωνία και τους θεσμούς που έχουν εκφραστεί ομόψυχα εναντίον μιας τέτοιας αλλαγής της χρήσης.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά το ομόφωνο ψήφισμα από τον Δήμο Χανίων: «Δηλώνουμε απερίφραστα ότι καταδικάζουμε οποιαδήποτε εξέλιξη παρέμβασης του κεντρικού κράτους που θα επιδιώξει να επιβάλει τη λειτουργία των ιστορικών κτιρίων με εμπορευματικά κριτήρια , κόντρα στις αποφάσεις και την θέληση της τοπικής κοινωνίας και ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αυτά να αξιοποιηθούν προς όφελος του χανιώτικου λαού, με δημόσιο χαρακτήρα και για κοινωφελείς χρήσεις» (2024).

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταδικάζουμε την εισαγωγή του θέματος στο ΚΣΝΜ και ζητάμε την απόσυρσή του».