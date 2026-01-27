menu
Τρίτη Γνώμη

Όχι στην Γροιλανδία – Ναι στο Ιράν;

Χρήστος Πλέσσας
0
Θεοκρατικό, κοσµικό, αλλά «δηµοκρατικό», ονόµασε το κράτος του Ιράν ο Αγιατολάχ Χοµεϊνί όταν γύρισε από την εξορία που τον είχαν στείλει απ’ το 1964 ως τον Φεβρουάριο 2019. Ο ιρανικός λαός, που δεν επιθυµούσε το εν λόγω τυραννικό καθεστώς, µε διαδηλώσεις του σ’ όλη την χώρα, συσπειρώθηκε και διακήρυξε την αντίθεση του. Ενθαρρύνθηκε και απ’ τις δηλώσεις του «άξεστου νταή» Ντόναλντ Τραµπ, ότι θα επέµβει στρατιωτικά στο Ιράν, αν συνεχισθούν οι λαϊκές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη.

Το σηµαντικότερο, όµως, που συνέβη στο Ιράν είναι η επανάσταση των γυναικών, µε αφορµή την υποχρεωτική επιβολή του «Χιτζάµπ», το µαντήλι που κρύβει µαλλιά και λαιµό, ως σύµβολο σεµνότητας και πίστης. Είχαν κάνει και το 2022 δική τους αντιθεοκρατική εξέγερση. ∆ιαµαρτύρονταν για τον περιορισµό των δικαιωµάτων τους, ζητώντας ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα µε τους άνδρες και εγγυήσεις ασφαλείας για τις ελευθερίες τους.

Ο σηµερινός Ιρανός ηγέτης 84χρονος Αγιατολάχ Χοµεϊνί σε οµιλία του στην Τεχεράνη ανέφερε ότι «το Ισραήλ δεν θ’ αντέξει για πολύ, πρέπει να σταθούµε απέναντι στον εχθρό, ενισχύοντας την απόλυτη πίστη µας». Όταν οι ακραίοι ισλαµιστές κατέλυσαν την Αµερικανική Πρεσβεία, συνέλαβαν τους θεωρούµενους πράκτορες των ΗΠΑ και τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια.

Τούτο εξόργισε τον απρόβλεπτο Αµερικανό πρόεδρο, ο οποίος «ξέχασε» τη Γροιλανδία, µη αµφισβητώντας πλέον την κυριαρχία  της ∆ανίας. Έκανε πίσω από την πρόθεση του να την καταλάβει, καθιστώντας µία βάση σ’ αυτήν. Θεωρώντας όµως, την «Ισλαµική ∆ηµοκρατία» αντιαµερικανική απειλή, που παραβλέπει ότι συστατικό τέτοιων κινηµάτων είναι η δηµοκρατία και η ελευθερία.

Ο Τραµπ ό,τι πράττει το κάνει συνειδητά, σαν να λέει: «Είµαι τρελός και όλοι σας να µε φοβάστε»! Με το Ισραήλ επιθυµεί να εγκατασταθεί στην περιοχή, εφ’ όσον το Ιράν δεν συµµορφώνεται «προς τας υποδείξεις». Για µια τέτοια επέµβαση προετοιµάζεται στρατιωτικώς µε την παρουσία στον Περσικό Κόλπο, δύο υπερόπλων του στόλου. Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, λέγεται ότι κατευθύνεται στην περιοχή του Κόλπου. Επίσης στην Αραβική θάλασσα έχει αναφερθεί και η παρουσία του USS Carl Vincon για ενίσχυση της Αµερικανικής παρουσίας στην Ανατολή.

Αυτό που θα ξηµερώσει θα είναι µια εποχή βίας και χυδαίας αδυναµίας, ένας κόσµος που θα ‘χει προκύψει απ’ τους εφιάλτες της «Τραµπικής ∆ύσης».

