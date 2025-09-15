menu
«Οχι» στα ιδιωτικά πανεπιστήμια από φοιτητές στα Χανιά

Γιάννης Λυβιάκης
«Οχι» στα ιδιωτικά πανεπιστήμια λένε φοιτητές και στα Χανιά, οι οποίοι στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας συγκέντρωση στο ενετικό λιμάνι.

 

Οπως αναφέρουν σε κείμενό τους, «τη Δευτέρα 15/9 συμπληρώνεται η τελική προθεσμία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών των 4 ιδιωτικών πανεπιστημίων από την ΕΘΑΑΕ». Υποστηρίζουν ότι «πουθενά δεν υπάρχουν δημοσιευμένοι οι φάκελοι έγκρισης των συγκεκριμένων ιδρυμάτων με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να ελέγξει τη εγκυρότητα και τη νομιμότητα της διαδικασίας, ενώ η έγκριση των συγκεκριμένων παραρτημάτων έγινε ενώ αυτά δεν διέθεταν προγράμματα σπουδών, κτιριακές εγκαταστάσεις και διδακτικό προσωπικό!».
«Όλες οι προειδοποιήσεις των συλλογικών φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητικών συλλόγων σε σχέση με τον νόμο για τα ιδιωτικά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνονται», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, για να συμπληρώσουν ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να εφαρμόσει την πολιτική της ατζέντα για τα πανεπιστήμια. Όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα θα υπερασπιστούμε το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, τα κεκτημένα των φοιτητών!».

