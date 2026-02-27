«Οχι» από Guns N’ Roses και Γκρέις Τζόουνς σε χρήση της μουσικής τους στο ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ

Αντιδράσεις και έντονες διαφωνίες προκάλεσε η παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Melania», που καταγράφει τη ζωή της Μελάνια Τραμπ λίγο πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Όπως αποκάλυψε ο παραγωγός της ταινίας, Μαρκ Μπέκμαν, κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής αρνήθηκαν να παραχωρήσουν άδεια χρήσης των τραγουδιών τους, επικαλούμενα –όπως είπε– πολιτικούς λόγους.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει σε μια περίοδο περίπου 20 ημερών, πριν από την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, και φιλοδοξεί να σκιαγραφήσει την καθημερινότητα και την προσωπική διαδρομή της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Μπέκμαν, μεταξύ των καλλιτεχνών που απέρριψαν το αίτημα χρήσης της μουσικής τους ήταν οι Guns N’ Roses, η Γκρέις Τζόουνς, καθώς και οι διαχειριστές της μουσικής κληρονομιάς του Prince.

«Υπήρχαν κομμάτια που θέλαμε πολύ να εντάξουμε στην ταινία, αλλά η πολιτική στάση έπαιξε καθοριστικό ρόλο», δήλωσε ο παραγωγός, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία “κόλλησε” λόγω ιδεολογικών ενστάσεων.

Για τους Guns N’ Roses, ο Μπέκμαν αποκάλυψε ότι υπήρξε εσωτερική διαφωνία: «Ένα μέλος ήταν θετικό και είπε “προχωράμε”, ενώ ένα άλλο ήταν κατηγορηματικά αντίθετο. Χρειαζόμασταν ομόφωνη έγκριση, κάτι που τελικά δεν επιτεύχθηκε».

Ανάλογη ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, και η στάση της Γκρέις Τζόουνς. «Υπήρχε ένα τραγούδι που θεωρούσαμε ιδανικό, όμως δεν ξεπεράστηκε το πολιτικό εμπόδιο, παρότι το ντοκιμαντέρ δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα», τόνισε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην περίπτωση του Prince, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε επικοινωνία από νομικό εκπρόσωπο της περιουσίας του καλλιτέχνη, ο οποίος ξεκαθάρισε πως «ο Prince δεν θα ήθελε ποτέ η μουσική του να συνδεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ».

Διαμάχη και για τη μουσική των Radiohead

Η ταινία έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης και για τη χρήση μουσικού υλικού από την ταινία «Phantom Thread». Ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την αφαίρεση της μουσικής τους από το ντοκιμαντέρ, αίτημα που –όπως έγινε γνωστό– απορρίφθηκε από την παραγωγή.

Ο Μπέκμαν υποστήριξε ότι είναι απογοητευτικό όταν, όπως είπε, «η πολιτική προηγείται της καλλιτεχνικής διάστασης», προσθέτοντας ότι η πρόθεση της ταινίας δεν ήταν να αποτελέσει πολιτική δήλωση, αλλά ένα προσωπικό πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ.