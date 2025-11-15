menu
19.5 C
Chania
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΤο Βλέμμα
Το Βλέμμα

Όχι άλλα ψέµατα!

Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων "Η προστασία των Ζώων"
0

Μια νέα επιδηµία εξαπλώνεται στην πόλη µας – κι αυτή δεν αφορά τα άστεγα ζώα, αλλά τους ανθρώπους που λένε ψέµατα γι’ αυτά.
Όλο και πιο συχνά πολίτες καλούν τον ∆ήµο για να κάνουν αναφορά για αστέγους σκύλους και γάτες της γειτονιάς τους, ισχυριζόµενοι ότι τα ζώα είναι «επιθετικά» ή «επικίνδυνα». Λένε ότι αυτά τα ζώα επιτίθενται σε ανθρώπους ή απειλούν παιδιά, ελπίζοντας ότι οι καταγγελίες τους θα φέρουν αποτέλεσµα. Όµως, η µόνη αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες είναι κατάφωρα ψέµατα. Ο πραγµατικός λόγος πίσω από τις κλήσεις τους; ∆εν θέλουν ζώα στις γειτονιές τους. Θέλουν σιωπή, τάξη και έλεγχο. Και είναι διατεθειµένοι να θυσιάσουν αθώες ζωές για να το πετύχουν.
Είναι οι άνθρωποι που βλέπουν ένα σκυλί να ξεκουράζεται στη σκιά ενός δέντρου και το θεωρούν ενόχληση. Που βλέπουν µια γάτα να κοιµάται σε ένα περβάζι και τη θεωρούν απειλή. ∆εν είναι απλώς ενοχλητικοί – είναι επικίνδυνοι. Γιατί στις ψεύτικες καταγγελίες τους, ο ∆ήµος συχνά ανταποκρίνεται. Και πολλές φορές, χωρίς έρευνα, χωρίς αποδείξεις, χωρίς ίχνος συµπόνιας.
Όταν ένα ζώο αποµακρύνεται από την περιοχή του και µεταφέρεται αλλού, δεν λύνεται κανένα πρόβληµα. ∆ηµιουργείται ένα νέο. Σε άλλη γειτονιά. Μέχρι να «εξαφανιστεί» κι από εκεί – συνήθως για πάντα. Τα άστεγα ζώα δεν είναι στατιστικά στοιχεία στα λογισµικά µιας δηµοτικής υπηρεσίας. Είναι συναισθανόµενα όντα. ∆ηµιουργούν δεσµούς, θυµούνται την καλοσύνη, βιώνουν φόβο και µοναξιά όπως κι εµείς. Πολλά από αυτά τα ζώα είναι στειρωµένα, εµβολιασµένα και απολύτως ειρηνικά. Είναι κοµµάτι του αστικού µας οικοσυστήµατος. Έχουν ονόµατα. Έχουν ανθρώπους που τα φροντίζουν και τα αγαπούν.
Όταν, λοιπόν, τα ζώα ξεριζώνονται από το µοναδικό «σπίτι» που γνωρίζουν, δεν πληγώνονται µόνο τα ίδια. Πληγώνονται και οι άνθρωποι που τα νοιάζονται. Κλονίζεται ο ηθικός ιστός της κοινότητάς µας.
Ας είµαστε ξεκάθαροι: το να είσαι «κατά των άστεγων ζώων» δεν σε κάνει πολιτισµένο. ∆εν σε κάνει καθαρότερο ή πιο εκλεπτυσµένο. Σε κάνει σκληρό και άκαρδο. Και το να λες ψέµατα για να χειραγωγήσεις τις δηµόσιες υπηρεσίες, προκειµένου να επιβάλεις αυτή τη σκληρότητα, δεν είναι τίποτα λιγότερο από κακοποίηση – του συστήµατος και των άφωνων πλασµάτων που εξαρτώνται από το έλεός µας.
Ο ∆ήµος έχει βαριά ευθύνη. Εξίσου βαριά µε εκείνον που εγκαταλείπει ένα ζώο κι εκείνον που το βαφτίζει επιθετικό για να το ξεφορτωθεί. Οι υπηρεσίες δεν µπορούν, και δεν πρέπει, να ενεργούν βάσει φηµών. Πρέπει να λειτουργούν µε βάση τη νοµοθεσία και όχι τα παράπονα των πολιτών. Νόµιµα, όχι ερµηνεύοντας τις εγκυκλίους κατά το δοκούν. ∆εν πρέπει να επιτρέπουν να χρησιµοποιείται η γραφειοκρατία ως όπλο προσωπικής ευκολίας. Πρέπει να ζητούνται στοιχεία. Αποδείξεις. Να γίνεται αξιολόγηση. Και, πάνω απ’ όλα, να υπάρχει ανθρωπιά.
Αν στη γειτονιά σας υπάρχουν αδέσποτα που ταΐζετε, φροντίζετε ή απλώς συνυπάρχετε µαζί τους, δράστε τώρα. Πριν κάποιος αποφασίσει ότι η παρουσία τους είναι «πρόβληµα» και κάνει µια ψευδή αναφορά. Πριν «συλλεχθούν» και χαθούν για πάντα. Οργανωθείτε. Μιλήστε µε τους γείτονές σας. Μαζέψτε υπογραφές. ∆είξτε στον ∆ήµο ότι αυτά τα ζώα δεν είναι ανεπιθύµητα. Ότι δεν αποτελούν απειλή. Ότι έχουν αξία – για εσάς και για την κοινότητά σας.
Χρειαζόµαστε πολιτικές που να προστατεύουν τα άστεγα ζώα της πόλης µας – όχι µόνο από τους δρόµους, αλλά και από τους ανθρώπους που τα επιβουλεύονται.
Είµαστε θυµωµένοι. Και πρέπει να είστε κι εσείς. Γιατί αυτό που συµβαίνει δεν είναι απλώς λάθος – είναι άκαρδο, άδικο, ντροπιαστικό και απολύτως αποτρέψιµο.
Η σιωπή είναι συνενοχή.
Είµαστε καλύτεροι από αυτό. Πρέπει να είµαστε.

Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων «Η Προστασία των Ζώων»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum