Observer: Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, έγραψε χθες, Σάββατο, η βρετανική εφημερίδα Observer, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η απειλή για τη θέση του Στάρμερ, η οποία κλιμακώνεται για μήνες, αυξήθηκε απότομα την Παρασκευή όταν ο αντίπαλός του Άντι Μπέρναμ κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, πράγμα που θα του επιτρέψει να κινήσει επίσημα μια διαδικασία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών και της πρωθυπουργίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η οποία δεν κατονόμασε τις πηγές της, ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη αφού μίλησε με μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, συμβούλους, δωρητές και επικεφαλής συνδικάτων.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός συζητεί το ζήτημα αυτό με τη σύζυγό του στο Τσέκερς, την επίσημη πρωθυπουργική εξοχική κατοικία, προτού λάβει μια τελική απόφαση, και προσθέτει ότι εξέχοντα στελέχη των Εργατικών αναμένουν μια σαφή δήλωση για το μέλλον του ήδη από τη Δευτέρα.

Ωστόσο κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να εστιάζει την προσοχή του στο κυβερνητικό του έργο και παρέπεμψε στις προηγούμενες δηλώσεις που έχει κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Βρετανός ηγέτης δήλωσε την Παρασκευή ότι θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την ηγεσία και κάλεσε το κόμμα του να μην σπαράσσεται από εσωτερικές έριδες.