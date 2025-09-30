menu
ΟΑΣΑ: Πώς λειτουργούν τα ΜΜΜ αύριο 1 Οκτωβρίου – Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Λόγω της συμμετοχής σωματείων των εργαζομένων των ΜΜΜ στις απεργιακές κινητοποιήσεις, τα ΜΜΜ θα κινηθούν ως εξής:

Μετρό ( Γραμμές 1, 2 & 3)- Τραμ

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία -Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ο σύνδεσμος με τις περιαστικές – λεωφορειακές γραμμές: https://oasa.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/04/Περιαστικές-λεωφορειακές-γραμμές-2.pdf

 

