menu
25.4 C
Chania
Παρασκευή, 22 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

ΟΑΚΑ: Το επιχειρησιακό σχέδιο για το φάιναλ φορ 2026

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) παρουσίασε το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διεξαγωγή του Final Four της Euroleague 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα ασφαλείας, στη διαχείριση της προσέλευσης των φιλάθλων και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μέσα από αναλυτική φωτο-ανακοίνωση, το ΟΑΚΑ γνωστοποίησε τις ζώνες ελέγχου, τα σημεία πρόσβασης, τα οργανωμένα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων των ομάδων που συμμετέχουν, καθώς και τις οδηγίες προς τους επισκέπτες, με στόχο -όπως επισημαίνεται- την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο μετακίνησης, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 13:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 15:00, ενώ οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στις 12:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Θησείο» και θα αναχωρήσουν στις 14:00. Για τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης, σημείο συνάντησης ορίστηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο στις 14:00, με αναχώρηση στις 16:00, ενώ οι φίλαθλοι της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν επίσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 14:00 και θα αναχωρήσουν στις 15:45.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο επιτήρησης και ελέγχων, ενώ προβλέπονται αυξημένα μέτρα τροχαίας και περιορισμοί στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum