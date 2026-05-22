ΟΑΚΑ: Το επιχειρησιακό σχέδιο για το φάιναλ φορ 2026

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) παρουσίασε το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διεξαγωγή του Final Four της Euroleague 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα ασφαλείας, στη διαχείριση της προσέλευσης των φιλάθλων και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μέσα από αναλυτική φωτο-ανακοίνωση, το ΟΑΚΑ γνωστοποίησε τις ζώνες ελέγχου, τα σημεία πρόσβασης, τα οργανωμένα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων των ομάδων που συμμετέχουν, καθώς και τις οδηγίες προς τους επισκέπτες, με στόχο -όπως επισημαίνεται- την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο μετακίνησης, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 13:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 15:00, ενώ οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στις 12:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Θησείο» και θα αναχωρήσουν στις 14:00. Για τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης, σημείο συνάντησης ορίστηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο στις 14:00, με αναχώρηση στις 16:00, ενώ οι φίλαθλοι της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν επίσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 14:00 και θα αναχωρήσουν στις 15:45.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο επιτήρησης και ελέγχων, ενώ προβλέπονται αυξημένα μέτρα τροχαίας και περιορισμοί στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του τριημέρου.