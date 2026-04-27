Ο ΥΠΕΞ του Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την αποτυχία του α’ γύρου συνομιλιών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  μετά την άφιξή του στη Ρωσία, όπου αναμένεται να συναντήσει στη διάρκεια της ημέρας τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι “η ασφάλεια της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα”, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τους αποκλεισμούς τους σε αυτά τα στρατηγικής σημασίας στενά.

Από την Αγία Πετρούπολη, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν την ευθύνη για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

“Οι αμερικανικές προσεγγίσεις είχαν αποτέλεσμα ο προηγούμενος κύκλος διαπραγματεύσεων, παρά την πρόοδο, να μην επιτύχει τους στόχους του λόγω υπερβολικών απαιτήσεων”, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, το Ιράν έδωσε, μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο, μετέδωσε χθες Κυριακή (σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

