O ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να επισκεφθεί το Βατικανό και τη Ρώμη στις 7 και 8 Μαΐου

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να επισκεφθεί το Βατικανό και την Ρώμη, στις 7 και 8 Μαΐου.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η είδηση επιβεβαιώθηκε από πηγές του Βατικανού, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, την ερχόμενη Πέμπτη, με τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄και με τον πρωθυπουργό του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. Την Παρασκευή, όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου, θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ενώ είναι πιθανό να γίνει δεκτός και από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως υπογραμμίζεται, όλα δείχνουν ότι η επίσκεψη αυτή του αρχηγού της αμερικανικής διπλωματίας θα πραγματοποιηθεί για να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αγίας Έδρας, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως και σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διάσταση απόψεων με την ιταλική κυβέρνηση, πάνω στο ίδιο πάντα θέμα.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

