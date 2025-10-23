menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκαν τη βασιλική του Αγίου Παύλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκαν σήμερα το απόγευμα τη Βασιλική του Αγίου Παύλου Εκτός των Τειχών, στην ιταλική πρωτεύουσα. Το βασιλικό ζεύγος παρακολούθησε τη θρησκευτική τελετή, καθήμενο σε ειδικό στασίδι το οποίο φτιάχτηκε προς τιμήν του στο εσωτερικό του ναού και φέρει το σύμβολο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, οι συμμετέχοντες προσευχήθηκαν ζητώντας από τον Ύψιστο «οι ταγοί των εκκλησιών να αποτελέσουν κύριο σημείο αναφοράς για την ελευθερία και την αλήθεια» και «για την στήριξη του πλανήτη μας, της κοινής μας εστίας της οποίας όλοι ακούμε την κραυγή».

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, πριν από την λειτουργία, επισκέφθηκαν τον χώρο όπου βρίσκεται ο τάφος του Αποστόλου Παύλου. Με την επίσκεψή του αυτή, ο Βρετανός μονάρχης απέκτησε και τον τίτλο του «βασιλικού μέλους καθολικής αδελφότητας».

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση που ο Κάρολος είχε νωρίτερα στο Βατικανό με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, κύρια θέματα συζήτησης -όπως έγινε γνωστό- ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της φτώχειας, η προαγωγή της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και η στήριξη του οικουμενικού διαλόγου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum