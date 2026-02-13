Ο Β. Κεγκέρογλου για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου

Συγχαρητήρια ανακοίνωση προς τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. Τίτο Ταμπακάκη, απηύθυνε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και Άρχοντας Πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Θρόνου, Βασίλης Κεγκέρογλου, με αφορμή τη χειροτονία και την επικείμενη ενθρόνιση του.

Η συγχαρητήρια ανακοίνωση του Δημάρχου:

«Με αφορμή τη χειροτονία σας και την επικείμενη ενθρόνιση σας ως Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, σας απευθύνω θερμά συγχαρητήρια και ειλικρινείς ευχές για καλή δύναμη στο υψηλό και πολυεύθυνο έργο που αναλαμβάνετε στον ιστορικό Μητροπολιτικό Θρόνο Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Η μέχρι σήμερα πορεία σας, το εκκλησιαστικό σας ήθος και η ουσιαστική σας προσφορά αποτελούν εχέγγυα για μια γόνιμη και καρποφόρα αρχιερατική ποιμαντορία, προς όφελος της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Εύχομαι ο αρχιερατικός σας βηματισμός να είναι φωτισμένος, καρποφόρος και γεμάτος αγάπη για τον Άνθρωπο, αποτελώντας στήριγμα ελπίδας και ενότητας.

Ο Θεός να σας χαρίζει υγεία, φώτιση και μακροημέρευση στη νέα σας αποστολή».