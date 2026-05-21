Ο Τζόκοβιτς πάει για το 25ο Grand Slam

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει στο φημισμένο γαλλικό Open το Roland Garros στο Παρίσι, με μοναδικό στόχο να κατακτήσει τον 25ο τίτλο Grand Slam στην εκπληκτική καριέρα του και να γράψει Ιστορία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 38χρονος Σέρβος σούπερ σταρ του παγκόσμιου τένις έχει προετοιμαστεί ειδικά για το τουρνουά αυτό, καθώς αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στον δεξιό ώμο.

Πάντως πλέον θα έχει στο πλευρό του έναν πρώην συμπαίκτη και πολύ καλό φίλο του, τον Βίκτορ Τροΐτσκι ως προπονητή. «Καλωσήρθες φίλε μου, παλιέ συμπαίκτη και τωρινέ προπονητή», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο «Νόλε». Οι δύο Σέρβοι γνωρίζονται από την περίοδο που ήταν juniors, ενώ έχουν συνεργαστεί σε Davis Cup και ΑΤP Cup, όταν ο Τροΐτσκι ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σερβίας.