Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Σαποβάλοφ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος υποχώρησε 13 θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 43 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μένοντας για πρώτη φορά μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια (Μάιος 2018) εκτός Top 40, θα προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος στα επόμενα τουρνουά, με πρώτο το Indian Wells, που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 του μήνα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Ελληνας πρωταθλητής θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Καλιφόρνια κόντρα στον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ (Νο 39), όπως προέκυψε από την κλήρωση του τουρνουά. Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Σαποβάλοφ, τότε ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Αργεντινό, Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι, Νο 31 στον κόσμο.