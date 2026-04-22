Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Αμερικανό Γκίμπσον

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει αύριο με τον Πάτρικ Γκίμπσον, που προέκυψε από τα προκριματικά, στον 1ο γύρο του Madrid Open, στην ισπανική πρωτεύουσα (20/4-3/5).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 26χρονος Αμερικανός και Νο 90 του κόσμου ξεκίνησε στα προκριματικά της Μαδρίτης, κερδίζοντας τον 17χρονο Γάλλο Μοΐζ Κουαμέ με 6-2, 6-2, για να χάσει στο β’ γύρο από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 6-7(2), 7-6(3), 6-4 και να μπει τελικά στο κυρίως ταμπλό ως «lucky loser». Ο νικητής από την αναμέτρηση Τσιτσιπά-Γκίμπσον, θα παίξει κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.