Ο τσιγγάνος με βελούδινη φωνή

Δημήτρης Βλαχάκης
Ο Θόδωρος ∆ερβενιώτης υπήρξε µια πολυσχιδής προσωπικότητα  που δικαιωµατικά συµπεριλαµβάνεται στους στυλοβάτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Συνθέτης µεγάλων επιτυχιών, µαέστρος στην Columbia και τη Minos, πρωτοπόρος συνδικαλιστής για τα δικαιώµατα των δηµιουργών, ιδρυτής και δάσκαλος σχολής λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού, αλλά και ένας άνθρωπος που ανέδειξε µεγάλα ταλέντα.         

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Πάρε τα χνάρια που άφησα» του Σπύρου ∆ερβενιώτη, γιου του Θόδωρου, το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τόπος το 2024, οι ακροάσεις ταλέντων πραγµατοποιούνταν στο υπόγειο δωµάτιο του συνθέτη στα Σεπόλια, µε την ουρά των φερέλπιδων καλλιτεχνών να γεµίζει εκείνες τις ηµέρες τη σκάλα και πολλές φορές να σταµατά έξω στον δρόµο.

Μια τέτοια ηµέρα το 1957, ο Θόδωρος ∆ερβενιώτης ανακάλυψε και τον τσιγγάνο µε τη βελούδινη φωνή, µε την ιστορία στο βιβλίο να περιγράφεται ως εξής:

«Ο Θόδωρος ∆ερβενιώτης κλείδωσε βιαστικά το δωµάτιο του και φουριόζος κατευθύνθηκε προς τη σκάλα της αυλής. ∆εν του άρεσε να αργεί στα ραντεβού του, πολύ περισσότερο όταν αυτό ήταν µε το αφεντικό του στην Columbia.

“Μάστορα!”, άκουσε από την κορφή της σκάλας. Σήκωσε το βλέµµα και είδε έναν ψηλό µαυροντυµένο τσιγγάνο, µε τα κιλίµια στον ώµο. Εκνευρισµένος που κάποιος τον καθυστερούσε κι άλλο, τού είπε σε έντονο ύφος: “∆εν είναι κανείς εδώ, και δεν θέλει κανένας να αγοράσει τίποτα. Φεύγα!”.

“Στάσου ρε µάστορα! ∆εν θέλω να πουλήσω. Ψάχνω κάποιον ∆ερβενιώτη”.

Ο Θόδωρος ∆ερβενιώτης σάστισε. ∆εν το περίµενε αυτό. “Εγώ είµαι” είπε απορηµένος. “Τι θέλεις;”.

“Θέλω να µ’ ακούσεις”.

“∆εν µπορώ µε τίποτα τώρα. Βιάζοµαι κι έχω αργήσει. Έλα αύριο το απόγευµα που έχω ακροάσεις”.

Ο τσιγγάνος ήταν ανένδοτος. “Πού να ξανάρχοµαι, ρε µάστορα, µένω µακριά, κουβαλάω και τα χαλιά, πού να ξανάρχοµαι, µισό λεπτό θέλω µονάχα”.

Βλέποντας ότι οποιαδήποτε διαπραγµάτευση θα του κόστιζε µε βεβαιότητα ακόµα περισσότερο χρόνο, ο Θόδωρος ∆ερβενιώτης ξανάνοιξε το δωµάτιό του, και φανερά ανόρεχτα έβαλε τον αναπάντεχο επισκέπτη να καθίσει στην καρέκλα απέναντι από το γραφείο του.

Ο τσιγγάνος άρχισε να τραγουδάει κάτι ανατολίτικα “γιαχαµπίµπι”.

“Ξέρεις κανένα ελληνικό τραγούδι;”, τον διέκοψε ο Θόδωρος, βλέποντας τον χρόνο του να χάνεται ανεπιστρεπτί.

“Ξέρω ρέι!”.

Με το που τραγουδάει τις πρώτες νότες, ο συνθέτης τον διακόπτει.

“Ε, τι, δεν θα το πω όλο;”.

“∆εν χρειάζεται. Έλα µαζί µου”.

“Πού θα πάµε;”.

“Στην εταιρεία”.

Ο τσιγγάνος αιφνιδιάστηκε. Ήταν η σειρά του να ανατραπούν τα σχέδιά του για την ηµέρα του. “Και τα χαλιά;”.

Τη λύση έδωσε ο κυρ-Κώστας, στο καφενείο απέναντι. “Να αφήσει, κυρ-Κώστα, εδώ το παιδί τα χαλιά και να περάσει να τα πάρει αργότερα;”. “Ναι, κυρ-Θόδωρα, µην ανησυχείς!”.

Φτάνοντας στα γραφεία της Columbia, ο συνθέτης πάει να µπει στο γραφείο του διευθυντή Νίκανδρου Μηλιόπουλου. “Εσύ περίµενε εδώ”, λέει στον τσιγγάνο. Από τη µισάνοιχτη πόρτα, ο Μηλιόπουλος έκοψε µε το µάτι του τον τσιγγάνο και ήδη είχε συνοφρυωθεί.

“Τι είναι;”, µούγκρισε.

“Καληµέρα καταρχήν”.

“Καληµέρα, τι είναι;”.

“Έφερα µια φωνή”.

“Μου φέρνεις και γύφτους τώρα;”.

Ήταν η σειρά του συνθέτη να συνοφρυωθεί. “Ναι κύριε Μηλιόπουλε. Είναι γύφτος. Αλλά οι γύφτοι όταν ξεσηκωθούν, δεν γυρίζουν πίσω. Αυτός τώρα ξεσηκώθηκε ότι θα γίνει τραγουδιστής. ∆εν τον θες; Βγαίνω έξω, και του λέω “φεύγα”. Κι αυτός θα πάει κατευθείαν στην Odeon – Parlorhone”.

Ο Μηλιόπουλος ξαφνικά σταµάτησε να κοιτάει τα χαρτιά του, κι έδωσε όλη του την προσοχή στον συνθέτη.

“Και τότε µην µας πεις “∆εν µου σερβίρατε καλά το έδεσµα”, όπως τότε µε τη Χατζοπούλου”, έριξε ο ∆ερβενιώτης τη χαριστική βολή.

“Πες του να έρθει µέσα”, είπε κοφτά ο Μηλιόπουλος.

Κι έτσι κατευθείαν µε την πρώτη του ακρόαση, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο τσιγγάνος µε τη βελούδινη φωνή, υπέγραψε συµβόλαιο στην Columbia».  

Ακούστε το Podcast εδώ.

