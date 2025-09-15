Ο Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο για δεύτερη επίσημη επίσκεψη

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περπατήσει αυτή την εβδομάδα στο κόκκινο χαλί κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τετάρτη και την Πέμπτη με το Λονδίνο να βασίζεται στη βασιλική του μεγαλοπρέπεια για να κερδίσει τον απρόβλεπτο πρόεδρο των ΗΠΑ–τον πρώτο Αμερικανό πρόεδρο που γίνεται δεκτός για μια δεύτερη επίσημη επίσκεψη στη χώρα.

Η πρώτη του επίσκεψη, κατά την οποία έγινε δεκτός από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, χρονολογείται από το 2019.

Μια πομπή με άμαξα δίπλα στον βασιλιά Κάρολο Γ’, μια αεροπορική επίδειξη και βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: η βρετανική μοναρχία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κολακεύσει αυτόν τον μεγάλο θαυμαστή της βασιλικής οικογένειας και λάτρη της βασιλικής μεγαλοπρέπειας.

Μακριά από το Λονδίνο

Όλα αυτά, μακριά από το Λονδίνο, όπου έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη διαδήλωση κατά του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου για την Τετάρτη.

Ο Εργατικός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει προσπαθήσει να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ από τότε που ο τελευταίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. «Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, είναι πρωτοφανές», δήλωνε ο Στάρμερ τον Φεβρουάριο, όταν επέδωσε προσωπικά την βασιλική πρόσκληση για επίσημη επίσκεψη στον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος παραλαμβάνοντας την πρόσκληση χαρακτήρισε “σπουδαίο άνθρωπο” τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος πάσχει από καρκίνο χωρίς ωστόσο να είναι γνωστές λεπτομέρειες. Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος -η μητέρα του οποίου ήταν Σκωτσέζα- έχει επανειλημμένα μνημονεύσει την προηγούμενη επίσημη επίσκεψή του, πριν από έξι χρόνια, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Η τωρινή ωστόσο επίσκεψή του, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει τη διεθνή τάξη μετά την επιστροφή του στην εξουσία, είναι κρίσιμη για το Ηνωμένο Βασίλειο, που συνδέεται με την περίφημη «ειδική σχέση» του με την Ουάσινγκτον.

Ο πρίγκιπας διάδοχος Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ θα υποδεχτούν τον Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια στο Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου, την Τετάρτη. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα συνοδεύσουν στη συνέχεια το ζεύγος Τραμπ σε μια βόλτα με άμαξα, μια στρατιωτική τελετή και μια αεροπορική επίδειξη πριν από το επίσημο δείπνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα αποτίσει επίσης φόρο τιμής στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Την Πέμπτη στο επίκεντρο θα βρίσκεται η πολιτική. Ο Κιρ Στάρμερ θα επιχειρήσει να κεφαλαιοποιήσει το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις πρώτες χώρες που συνήψε εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον αποφεύγοντας έτσι την επιβολή σκληρότερων δασμών από τον Τραμπ.

Κέιτ και Μελάνια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επισκεφθεί την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού στο Τσέκερς συνοδευόμενος από μια αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματιών και οι δύο ηγέτες αναμένεται να υπογράψουν «μια παγκοσμίως κορυφαία τεχνολογική συνεργασία» και «μια σημαντική συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτική χρήση».

Η Ουκρανία θα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον Κιρ Στάρμερ να συγκαταλέγεται στους ευρωπαίους ηγέτες εκείνους που επιχειρούν να πείσουν τον Τραμπ να συνεχίσει να υποστηρίζει τη χώρα, η οποία δέχτηκε ρωσική εισβολή το 2022, την ώρα που ο Τραμπ έχει επαναφέρει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διεθνή σκηνή.

Η Μελάνια Τραμπ, η οποία κάνει σπανίως δημόσιες εμφανίσεις, θα ακολουθήσει το δικό της πρόγραμμα την Πέμπτη.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ θα επισκεφθεί το κουκλόσπιτο της βασίλισσας Μαρίας στο Ουίνδσορ μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα και θα συμμετάσχει σε μια εκπαιδευτική εκδήλωση με την Κέιτ, η οποία σταδιακά αναλαμβάνει τα επίσημα καθήκοντά της μετά την θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο.

Η μεγαλοπρέπεια πάντως δεν αναμένεται να διαγράψει τις εντάσεις στο παρασκήνιο.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει με τον Βρετανό πρωθυπουργό τη σημασία της «ελευθερίας της έκφρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο» – ένα θέμα που του είναι πολύ σημαντικό και το οποίο έθεσε ο πρώην στενός σύμμαχος του, ο Ίλον Μασκ, σε μια συγκέντρωση ακροδεξιών στο Λονδίνο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ένα άλλο ευαίσθητο ζήτημα: η υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία δηλητηριάζει την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετούς μήνες. Ο Κιρ Στάρμερ απομάκρνε τον πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον Πίτερ Μάντελσον την περασμένη εβδομάδα λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.