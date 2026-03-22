Ο Τραμπ στέλνει την ICE για να συνδράμει στην ασφάλεια των αεροδρομίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων αύριο Δευτέρα προκειμένου,όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, να βοηθήσουν το προσωπικό της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

«Τη Δευτέρα, η ICE θα πάει στα αεροδρόμια για να βοηθήσει τους θαυμάσιους Πράκτορές μας της TSA που παρέμειναν στη δουλειά» είπε σε ανάρτηση που έκανε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει το Σάββατο ότι θα αναπτύξει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια τη Δευτέρα αν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν συμφωνήσουν αμέσως στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροδρομίων.