menu
20.6 C
Chania
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ο Τραμπ προσφεύγει στα δικαστήρια κατά του BBC

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

O Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τελικά θα κινηθεί νομικά κατά του BBC για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε την ομιλία του σε επεισόδιο της εκπομπής Πανοράμα, ζητώντας αποζημίωση μεταξύ ενός με πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η έγγραφη συγνώμη του ΒΒC και η απόσυρση του επίμαχου ντοκιμαντέρ από όλες τις πλατφόρμες του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου δεν φαίνεται να έχουν ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Έτσι, αργά χθες το βράδυ και ενώ βρισκόταν εν πτήση με το Air Force One, δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, πως τελικά θα το πάει στα δικαστήρια. «Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω. Με απάτησαν. Άλλαξαν τα λόγια που έβγαιναν από το στόμα μου», τόνισε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ με την επιστολή που είχε στείλει στο ΒΒC, στις αρχές της εβδομάδας, είχε θέσει τρεις όρους για να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη. Πρώτον, ο οργανισμός να ανακαλέσει την είδηση. Δεύτερον, να του ζητήσει συγνώμη και τρίτον, να τον αποζημιώσει. Η απαντητική επιστολή που έστειλε η νομική υπηρεσία του BBC προχθές, Πέμπτη, ικανοποιούσε δύο από αυτούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να μιλήσει μαζί του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Μια συνομιλία που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς, όπως επισημαίνουν Βρετανοί αναλυτές, θα φανεί αν υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και η υπόθεση δεν καταλήξει στα δικαστήρια. Αν και η βρετανική κυβέρνηση δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτή τη διένεξη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum