menu
18.3 C
Chania
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για «πολύ κακή ημέρα» – Στην αμερικανική δύναμη πυρός το “G. Ford”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για να καταλήξει το Ιράν σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα αποτρέποντας την κλιμάκωση που σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο θα είναι «πολύ κακή μέρα για τη χώρα και τον λαό της».

Οπως μετέδωσε το ertnews, η αμερικανική δύναμη πυρός που συγκεντρώνεται στη Μέση Ανατολή από το 2003 περιλαμβάνει πλέον και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, καθώς το Gerald Ford εισήλθε στη Μεσόγειο και έφτασε στις 23 Φεβρουαρίου στη βάση της Σούδας.

Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μη απαραίτητο προσωπικό από την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, ερμηνεύεται ως μία ακόμη ένδειξη ότι η επιλογή της στρατιωτικής δράσης ενισχύεται.

Διάψευση διαφωνίας Τραμπ – Επιτελάρχη

Fake news χαρακτήρισε ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος δημοσιεύματα εφημερίδων όπως οι Wall Street Journal και New York Times που αναφέρουν ότι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν προειδοποίησε τον Τραμπ για τα μεγάλα ρίσκα μιας στρατιωτικής επέμβασης μεγάλου εύρους στο Ιράν.

«Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα ήθελε να μην δει πόλεμο, αλλά, εάν ληφθεί απόφαση να στραφούμε εναντίον του Ιράν σε στρατιωτικό επίπεδο, κατά τη γνώμη του θα είναι κάτι που θα κερδηθεί εύκολα», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ φέρεται να πιέζουν τον πρόεδρο να δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις και έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την Πέμπτη στη Γενεύη.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal , ο Κέιν προειδοποίησε τον Τραμπ ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση «θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικό κόστος στις αμερικανικές δυνάμεις και τα αποθέματα πυρομαχικών». Η εφημερίδα ανέφερε ότι έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες ότι εάν οι ΗΠΑ «χρησιμοποιήσουν μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών αεράμυνας και άλλων ειδών που είναι σε περιορισμένη προσφορά», θα περιορίσουν την ικανότητά τους να προστατεύσουν τους περιφερειακούς συμμάχους από την ιρανική αντεπίθεση και θα περιορίσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν την Κίνα σε μια μελλοντική σύγκρουση.

Και ο ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο αμερικανός στρατηγός προειδοποίησε ότι μια στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα μπορούσε να ενέχει τον κίνδυνο οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε μια παρατεταμένη σύγκρουση. Το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ τείνει προς την ανάληψη στρατιωτικής δράσης τις τελευταίες ημέρες, αλλά συμφώνησε να επιτρέψει τις πρόσθετες διπλωματικές προσπάθειες των Γουίτκοφ και Κούσνερ πριν λάβει τελική απόφαση.

Ιράν: Κόκκινες γραμμές και για διαδηλώσεις

Φοιτητές των ιρανικών πανεπιστημίων έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, αλλά όλοι πρέπει να «κατανοήσουν τις κόκκινες γραμμές», δήλωσε η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέ Μοχατζεράνι, σχετικά με τις νέες αντικαθεστωτικές διαμαρτυρίες.

Ισραηλινός αξιωματούχος: Eπίκειται επίθεση των ΗΠΑ

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη, σε σχόλια που μετέφερε η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ότι μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι πλέον επικείμενη. Η εφημερίδα επικαλέστηκε επίσης πηγές που είχαν συνομιλήσει με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται στο να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Πηγές δήλωσαν στο ισραηλινό Channel 12 ότι το Τελ Αβίβ έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του για το ενδεχόμενο νέου μετώπου.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, ενώ η συνάντηση του με τον Υπουργό Εξωτερκών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να αναβάλλεται από τις 28 Φεβρουαρίου στις 2 Μαρτίου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum