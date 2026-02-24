Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για «πολύ κακή ημέρα» – Στην αμερικανική δύναμη πυρός το “G. Ford”

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για να καταλήξει το Ιράν σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα αποτρέποντας την κλιμάκωση που σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο θα είναι «πολύ κακή μέρα για τη χώρα και τον λαό της».

Οπως μετέδωσε το ertnews, η αμερικανική δύναμη πυρός που συγκεντρώνεται στη Μέση Ανατολή από το 2003 περιλαμβάνει πλέον και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, καθώς το Gerald Ford εισήλθε στη Μεσόγειο και έφτασε στις 23 Φεβρουαρίου στη βάση της Σούδας.

Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μη απαραίτητο προσωπικό από την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, ερμηνεύεται ως μία ακόμη ένδειξη ότι η επιλογή της στρατιωτικής δράσης ενισχύεται.

Διάψευση διαφωνίας Τραμπ – Επιτελάρχη

Fake news χαρακτήρισε ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος δημοσιεύματα εφημερίδων όπως οι Wall Street Journal και New York Times που αναφέρουν ότι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν προειδοποίησε τον Τραμπ για τα μεγάλα ρίσκα μιας στρατιωτικής επέμβασης μεγάλου εύρους στο Ιράν.

«Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα ήθελε να μην δει πόλεμο, αλλά, εάν ληφθεί απόφαση να στραφούμε εναντίον του Ιράν σε στρατιωτικό επίπεδο, κατά τη γνώμη του θα είναι κάτι που θα κερδηθεί εύκολα», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ φέρεται να πιέζουν τον πρόεδρο να δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις και έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την Πέμπτη στη Γενεύη.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal , ο Κέιν προειδοποίησε τον Τραμπ ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση «θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικό κόστος στις αμερικανικές δυνάμεις και τα αποθέματα πυρομαχικών». Η εφημερίδα ανέφερε ότι έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες ότι εάν οι ΗΠΑ «χρησιμοποιήσουν μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών αεράμυνας και άλλων ειδών που είναι σε περιορισμένη προσφορά», θα περιορίσουν την ικανότητά τους να προστατεύσουν τους περιφερειακούς συμμάχους από την ιρανική αντεπίθεση και θα περιορίσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν την Κίνα σε μια μελλοντική σύγκρουση.

Και ο ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο αμερικανός στρατηγός προειδοποίησε ότι μια στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα μπορούσε να ενέχει τον κίνδυνο οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε μια παρατεταμένη σύγκρουση. Το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ τείνει προς την ανάληψη στρατιωτικής δράσης τις τελευταίες ημέρες, αλλά συμφώνησε να επιτρέψει τις πρόσθετες διπλωματικές προσπάθειες των Γουίτκοφ και Κούσνερ πριν λάβει τελική απόφαση.

Ιράν: Κόκκινες γραμμές και για διαδηλώσεις

Φοιτητές των ιρανικών πανεπιστημίων έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, αλλά όλοι πρέπει να «κατανοήσουν τις κόκκινες γραμμές», δήλωσε η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέ Μοχατζεράνι, σχετικά με τις νέες αντικαθεστωτικές διαμαρτυρίες.

Ισραηλινός αξιωματούχος: Eπίκειται επίθεση των ΗΠΑ

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη, σε σχόλια που μετέφερε η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ότι μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι πλέον επικείμενη. Η εφημερίδα επικαλέστηκε επίσης πηγές που είχαν συνομιλήσει με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται στο να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Πηγές δήλωσαν στο ισραηλινό Channel 12 ότι το Τελ Αβίβ έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του για το ενδεχόμενο νέου μετώπου.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, ενώ η συνάντηση του με τον Υπουργό Εξωτερκών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να αναβάλλεται από τις 28 Φεβρουαρίου στις 2 Μαρτίου.