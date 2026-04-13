Ο Τραμπ εμφανίστηκε ως… Ιησούς μετά την επίθεση στον Πάπα Λέοντα

Η «επίθεση» του Ντόναλντ Τραμπ στον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συνεχίστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στην οποία δημιούργησε μια φωτογραφία του ως Ιησούς!

Όπως αναμεταδίδει το ertnews.gr, στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social, απεικονίζεται ο ίδιος σε μορφή που παραπέμπει στον Χριστό, να «θεραπεύει». Είναι ντυμένος με παπικά χρώματα, ενώ η αμερικανική σημαία φαίνεται πάνω από τον ώμο του.

Η ανάρτηση προκαλεί, εύλογα, αντιδράσεις ενώ ήδη με μακροσκελές μήνυμα ο Τραμπ νωρίτερα κατηγόρησε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ ότι δείχνει αδυναμία στο έγκλημα, είναι απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική και έρμαιο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

«Αν δεν ήμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέο δεν θα ήταν στο Βατικανό»

«Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί τρομερό το γεγονός ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, δεν θέλω έναν Πάπα που να επικρίνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα. Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, επειδή, όπως όλοι γνωρίζουν, ήταν μια συγκλονιστική έκπληξη. Δεν ήταν σε καμία λίστα για να γίνει πάπας, και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία μόνο επειδή ήταν Αμερικανός. Η αδύναμη στάση του Λέοντα απέναντι στο έγκλημα και στα πυρηνικά όπλα δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε το γεγονός ότι συναντάται με υποστηρικτές του Ομπάμα όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, έναν αποτυχημένο της Αριστεράς», αναφέρει, μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον Πάπα «να συνέλθει και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός», ενώ δήλωσε ότ περιέγραψε τον αδελφό του Πάπα, ως υποστηρικτή του κινήματός του «MAGA».

Ο 70χρονος Αμερικανός Πάπας εντείνει τη ρητορική για τερματισμό της βίας και το Μεγάλο Σάββατο διαμήνυσε: «Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος! Αρκετά με την επίδειξη δύναμης! Αρκετά με τον πόλεμο!», ενώ μίλησε για «ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας» που τροφοδοτεί τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Το Βατικανό δεν έχει απαντήσει επίσημα στις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο αναφέρεται εστην έναρξη της 11ήμερης «περιοδείας ειρήνης», που ξεκινά ο Πάπας, στην Αφρική.