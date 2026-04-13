menu
20 C
Chania
Δευτέρα, 13 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ως… Ιησούς μετά την επίθεση στον Πάπα Λέοντα

0

Η «επίθεση» του Ντόναλντ Τραμπ στον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συνεχίστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στην οποία δημιούργησε μια φωτογραφία του ως Ιησούς!

Όπως αναμεταδίδει το ertnews.gr, στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social, απεικονίζεται ο ίδιος σε μορφή που παραπέμπει στον Χριστό, να «θεραπεύει». Είναι ντυμένος με παπικά χρώματα, ενώ η αμερικανική σημαία φαίνεται πάνω από τον ώμο του.

Η ανάρτηση προκαλεί, εύλογα, αντιδράσεις ενώ ήδη με μακροσκελές μήνυμα ο Τραμπ νωρίτερα κατηγόρησε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ ότι δείχνει αδυναμία στο έγκλημα, είναι απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική και έρμαιο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

 

 

«Αν δεν ήμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέο δεν θα ήταν στο Βατικανό»
«Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί τρομερό το γεγονός ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, δεν θέλω έναν Πάπα που να επικρίνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα. Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, επειδή, όπως όλοι γνωρίζουν, ήταν μια συγκλονιστική έκπληξη. Δεν ήταν σε καμία λίστα για να γίνει πάπας, και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία μόνο επειδή ήταν Αμερικανός. Η αδύναμη στάση του Λέοντα απέναντι στο έγκλημα και στα πυρηνικά όπλα δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε το γεγονός ότι συναντάται με υποστηρικτές του Ομπάμα όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, έναν αποτυχημένο της Αριστεράς», αναφέρει, μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον Πάπα «να συνέλθει και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός», ενώ δήλωσε ότ περιέγραψε τον αδελφό του Πάπα, ως υποστηρικτή του κινήματός του «MAGA».

 

Ο 70χρονος Αμερικανός Πάπας εντείνει τη ρητορική για τερματισμό της βίας και το Μεγάλο Σάββατο διαμήνυσε: «Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος! Αρκετά με την επίδειξη δύναμης! Αρκετά με τον πόλεμο!», ενώ μίλησε για «ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας» που τροφοδοτεί τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Το Βατικανό δεν έχει απαντήσει επίσημα στις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο αναφέρεται εστην έναρξη της 11ήμερης «περιοδείας ειρήνης», που ξεκινά ο Πάπας, στην Αφρική.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum