Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα – Πώς απαντά η Ευρώπη

Με αύξηση των δασμών κατά 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα, απείλησε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ οποίος κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι δεν συμμορφώνονται με τη διμερή εμπορική συμφωνία.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, όπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» με το νέο αυτό μέτρο και κατηγόρησε την ΕΕ ότι «δεν συμμορφώνεται με την εμπορική συμφωνία» που υπέγραψε με τις ΗΠΑ το καλοκαίρι. Ωστόσο, το καθεστώς της συμφωνίας του 2025 τέθηκε για πρώτη φορά υπό αμφισβήτηση όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε φέτος ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν διέθετε τη νομική εξουσία να κηρύξει οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η αρχική συμφωνία προέβλεπε ανώτατο όριο δασμών 15% για τα προϊόντα της ΕΕ, όμως μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το ποσοστό μειώθηκε στο 10%, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε νέο πακέτο εισαγωγικών φόρων βασισμένο σε άλλες νομοθετικές διατάξεις.