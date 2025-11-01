Ο Τραμπ αποκαλύπτει το ανακαινισμένο μπάνιο του υπνοδωματίου Λίνκολν (φωτ.)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ανακαίνισε το μπάνιο του υπνοδωματίου Λίνκολν, προσθέτοντας άλλη μια προσωπική πινελιά στη διακόσμηση του Λευκού Οίκου – αφότου διακόσμησε με χρυσό το εσωτερικό του και αφαίρεσε αρκετό από το γρασίδι στον Κήπο των Ρόδων για να το στρώσει με πέτρα.

Ο Τραμπ, ο οποίος επικρίθηκε από συντηρητές και στελέχη των Δημοκρατικών για τις πολυτελείς παρεμβάσεις του στον Λευκό Οίκο, αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social.