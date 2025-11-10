menu
Διεθνή

Ο Τραμπ απειλεί το BBC με αγωγή 1 δισ. δολαρίων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε πως είναι παραπλανητικό μοντάζ μιας από τις ομιλίες του, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη χθες.

Το BBC κατηγορούνταν τις τελευταίες ημέρες ότι παρουσίασε με παραπλανητικό τρόπο δηλώσεις του Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής του «Panorama», η οποία είχε μεταδοθεί τον Οκτώβριο 2024.

Μια δικαστική πηγή επιβεβαίωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο δημοσίευμα του Fox News, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επιστολή δίνοντας στον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να αποσύρει το εν λόγω ντοκιμαντέρ και να ζητήσει συγγνώμη.

Το BBC News ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο Τραμπ στην οποία απειλούσε με νομική δράση σχετικά με το μοντάζ σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ενημέρωσης του δημόσιου βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου Ντέμπορα Τέρνες ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, το βράδυ την παραίτησή τους, μετά το επίμαχο μοντάζ. Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ ζήτησε συγγνώμη σήμερα για ένα «λάθος κρίσης» στο μοντάζ.

 

