Ο Τραμπ απειλεί να πλήξει ενεργειακές υποδομές και γέφυρες στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, χρησιμοποιώντας υβριστική γλώσσα, να πλήξει τις ιρανικές υποδομές, 24 ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο που έχει δώσει στην Τεχεράνη για το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ, ενώ παράλληλα χαιρέτισε την «ως εκ θαύματος» διάσωση ενός Αμερικανού αεροπόρου, ο οποίος εντοπίστηκε «σοβαρά τραυματισμένος» στο Ιράν.

Ενώ, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο πόλεμος που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη Μέση Ανατολή διανύει την 37η ημέρα του, το Ισραήλ συνέχισε επίσης τα πλήγματά του στον Λίβανο, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απείλησε ότι θα πλήξει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν την Τρίτη εάν δεν ανοίξει το Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων.

«Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο!!! Ανοίξτε τα γ… Στενά, τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε την κόλαση – ΘΑ ΔΕΙΤΕ», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Δόξα στον Αλλάχ» και προειδοποιώντας ότι η Τρίτη θα είναι «η Ημέρα Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ημέρα Γέφυρας, όλα σε ένα, στο Ιράν».

Το Σάββατο ο Τραμπ έδωσε διορία μέχρι τις 20.00 το βράδυ της Δευτέρας, ώρα Ουάσινγκτον «(03.00 της Τρίτης, ώρα Ελλάδας) στο Ιράν.

Παρά τις απειλές αυτές πάντως, στο πλαίσιο των αντιφατικών μηνυμάτων του που μπερδεύουν φίλους, εχθρούς και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, είπε κατόπιν σε συνέντευξή του σε έναν δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού Fox News ότι το Ιράν διαπραγματεύεται και υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία πριν από αύριο.

Σε κάθε περίπτωση, το τελεσίγραφο του Τραμπ απορρίφθηκε ήδη από τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του Ιράν, στρατηγό Αλί Αμπντολαχί, που απάντησε στο ίδιο ύφος: «Οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για εσάς».

Οι εκατέρωθεν απειλές δεν εμποδίζουν τη διπλωματική δραστηριότητα. Το Ομάν, χώρα που μοιράζεται με το Ιράν το Στενό του Χορμούζ, ανέφερε ότι συζητά με την Τεχεράνη το άνοιγμά του. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του του Πακιστάν και της Αιγύπτου, οι χώρες των οποίων καταβάλλουν προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης.

Ο Τραμπ θα παραχωρήσει αύριο συνέντευξη Τύπου «με τον στρατό» στο Οβάλ Γραφείο και αναμένεται εκεί να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου από το Ιράν και την κατάσταση της υγείας του. Οι ιρανικές δυνάμεις δεν έχουν διαψεύσει τη διάσωση του Αμερικανού στρατιώτη, ούτε ανακοίνωσαν τη σύλληψή του, υποστηρίζουν όμως ότι κατέρριψαν τέσσερα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, πέντε Ιρανοί σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση αυτήν.