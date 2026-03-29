Ο τόπος και η μνήμη ως φορείς λυρισμού στην ποίηση του Γεωργίου Γεωρβασάκη*

Στον πρώιµο λυρισµό του Γεωρβασάκη ο ποιητικός λόγος µε έντονη υποκειµενική φόρτιση µετατρέπει το βίωµα σε άµεση λυρική εξωτερίκευση. Πρόκειται για έναν άµεσο, συναισθηµατικά φορτισµένο λυρισµό, όπου το συναίσθηµα εκφράζεται µε ένταση, για έναν εικονοκεντρικό λυρισµό µε έντονη µουσικότητα, όπου η έκφραση προηγείται του στοχασµού και η φύση λειτουργεί ως αντανάκλαση της εσωτερικής κατάστασης του ποιητικού υποκειµένου.

Τα χαρακτηριστικά αυτά γίνονται εµφανή σε ποιήµατα της πρώτης περιόδου, όπως το ακόλουθο:

Άνοιξη

Απ̓ τη δροσούλα τη µυρόλουστη ως τ̓ ωκεάνειο το κύµα/κι απ̓ το θυµάρι το χιλιόφουντο ως του γιαλού τον κριναφρό,/όλα κοιτάζουν να µου φέρουνε µες στην καρδιά µου Απρίλη – µήνα,/και στον χειµώνα της ψυχούλας µου έναν αλλιώτικο σκοπό!(εφ. ∆ηµοκρατία 26/3/23).

Η εξωτερική αναγέννηση της φύσης µεταβάλλεται σε εσωτερική µεταµόρφωση: ο «χειµώνας της ψυχούλας» ζητά τον «Απρίλη – µήνα». Η φυσική εικόνα δεν περιγράφεται απλά· µεταπλάθεται σε σύµβολο εσωτερικής ελπίδας.

(…)

Αν, λοιπόν, στον πρώιµο λυρισµό του Γεωρβασάκη κυριαρχεί η άµεση εξωτερίκευση της συγκίνησης, σταδιακά παρατηρείται µια σαφής µετατόπιση της ποιητικής του. Ο λυρισµός του γίνεται περισσότερο στοχαστικός, χωρίς να χάνει τη συγκινησιακή του δύναµη. Η µνήµη καθίσταται κεντρικός άξονας· όχι πλέον ως απλή αναπόληση, αλλά ως τρόπος ερµηνείας του παρόντος και της ανθρώπινης µοίρας. Παράλληλα, η οικογενειακή και ιστορική µνήµη αποκτούν µεγαλύτερη βαρύτητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της µετατόπισης αποτελεί το ποίηµα:

Έτσι

Έτσι λοιπόν θα φεύγουµε, έτσι λοιπόν θα σβηούµε,/στάλες βροχής θα είµαστε που ρίχνει σύγνεφο θολό,/ποιος µας µετρά, ποιος µας θωρεί, ποιος µένει να του πούµε,/πάντα κλαµένοι, άφωνοι, µας ψιθυρίζουν στο καλό.

Έτσι λοιπόν θα σβήνουνε τ’ αστραφτερά µας µάτια,/ σα διαβατάρικα πουλιά που φεύγουν και ρωτάς, που παν/ οι όρκοι µας, τα χάδια µας, καλύβες ή παλάτια/σωροί θα γίνουν κι ερπετά θα βόσκουν ή θα τα πατάν.

Φαίνεται έτσι. Απόκριση δεν πήραµε ως τα τώρα/ κι ούτε ποτέ δε θα δοθή στο µέγα ερωτηµατικό,/κάποια ελπίδα µας κεντά, που σβήνει κάθε ώρα,/κι έπειτα πάλι ξαναζεί και ξανασβεί στο λογικό… (Χανιά,1952)

Η συγκίνηση δεν εκρήγνυται· υποβάλλεται. Η ποιητική φωνή γίνεται πιο διαλογική, πιο εσωτερική, περισσότερο υπαινικτική. Ο λυρισµός µετασχηµατίζεται σε στοχασµό πάνω στον χρόνο και την παροδικότητα. Η µετατόπιση αυτή δεν αφορά µόνο το ύφος, αλλά τον ίδιο τον τρόπο µε τον οποίο ο ποιητής αντιλαµβάνεται την ύπαρξη.

Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει τον βαθύτερο µετασχηµατισµό της ποιητικής του συνείδησης. Από τον νεανικό, εξιδανικευµένο λυρισµό της αισθητηριακής πληρότητας, οδηγούµαστε σε έναν ώριµο λυρισµό αυτοστοχασµού, όπου ο τόπος, η µνήµη και ο χρόνος συγκροτούν ένα ενιαίο πεδίο υπαρξιακής αναµέτρησης. Η µετάβαση δεν είναι ρήξη, αλλά ωρίµανση: η συγκίνηση παραµένει, όµως µετατρέπεται σε συνειδητή επεξεργασία της εµπειρίας, καθιστώντας τον λυρισµό όχι µόνο εκφραστικό µέσο αλλά και τρόπο κατανόησης του εαυτού του και του κόσµου.

Μέσα σε αυτή την ωρίµανση της ποιητικής του φωνής αναδεικνύεται µε ιδιαίτερη ένταση ο ρόλος του τόπου και της µνήµης, που σταδιακά µετατρέπονται στους βασικούς φορείς του λυρισµού του.

(…)

Στο σηµείο αυτό αξίζει να δούµε πώς ο γενέθλιος τόπος του Γεωρβασάκη µετατρέπεται σε έναν κατεξοχήν ποιητικό χώρο.

Η συλλογή «Μια ζωή» διαρθρώνεται σε δύο ενότητες:

Α:1918–1945 «Ρέθυµνο» και Β:1946–1971 «Χανιά».

Η ίδια η δοµή της συλλογής αποκαλύπτει µια ενιαία αντίληψη χωροχρόνου. Ο τόπος δεν διαχωρίζεται από τον χρόνο· κάθε περίοδος ζωής ταυτίζεται µε έναν τόπο. Το Ρέθυµνο, γενέθλια γη, διαµόρφωσε την αυτοσυνειδησία του ποιητή. Τα Χανιά ολοκλήρωσαν τη διαδροµή του ως δηµιουργού και ως µέλους της κοινότητας.

Στη συνάντηση τόπου και χρόνου, η µνήµη αναδεικνύεται βασική πηγή της ποίησής του. Ο ποιητής δεν αναµετριέται απλά µε τον τόπο· αναµετριέται µε την ποιητική του µνήµη. Και σε αυτήν την αµφίρροπη σχέση, η µνήµη είναι εκείνη που τελικά υπαγορεύει τον τόνο του λυρισµού.

Στο πλαίσιο αυτό διαβάζουµε το ποίηµα:

«Νοσταλγία Ρεθέµνου»

Ω! δειλινά που εστήσετε τα κυπαρίσσια τ’ αψηλά/ σα δέησες, και ω! πορφυρά νερά που η αύρα απλώνει,/κάβε, που σε τραγούδησα στα ωραία τα χρόνια τα παλιά,/ γλυκόλαλο κι αγνότατο και ξέγνοιαστο αηδόνι!/

Ακτές, δαρµένες στ̓ άγριο της θάλασσας το βογγητό,/ρηµόκλησα επιβλητικά µε τσ̓ Άγιους Σπυριδώνους,/κι απάνω το πανάρχαιο το φρούριο το ενετικό,/που στέκεται ατάραχο, σα δράκοντας, στους χρόνους!

Όλα σας µε κρατήσατε απόψε πάλι νοσταλγό,/ να ξαναφέρνω µέσα µου την παιδική µου εικόνα,/τα δειλινά, τις εκκλησιές, της θάλασσας το βογγητό,/µες στο µελένιο πορφυρό που χύνεται το χρώµα! (Εφηµερίδα ΕΡΕΥΝΑ 12/1/30)

Το Ρέθυµνο, ο γενέθλιος τόπος, αναβιώνει µέσω της έντονης εικονοπλασίας του ποιητικού του λόγου. Τα δειλινά, τα πορφυρά νερά, ο κάβος, οι ακτές, τα ρηµόκλησα, το ενετικό φρούριο ως ψηφίδες της τοπιογραφίας της γενέθλιας γης του ανασυνθέτουν µε την προσωπική του συγκίνηση και ευαισθησία την όψη ενός τόπου – προσωπική πατρίδα που ορίζει την αυτοσυνειδησία του. Ο τόπος δεν περιγράφεται ουδέτερα. Προσφωνείται. Προσωποποιείται. Αγγίζεται συναισθηµατικά.

Η νοσταλγία λειτουργεί ως διαδικασία επαναπροσδιορισµού της ταυτότητάς του. Η εναλλαγή παροντικών και παρελθοντικών χρόνων αποκαλύπτει τη ρήξη ανάµεσα στο «τότε» και στο «τώρα». Ο χρόνος δεν ρέει απλά· γίνεται συνειδητή εµπειρία απώλειας. Έτσι, το Ρέθυµνο µετατρέπεται: σε εσωτερικό χώρο φορτισµένο µε µνήµη, σε πεδίο αυτογνωσίας, σε σύµβολο καταγωγής.

Αξίζει να σταθούµε για λίγο στη γλώσσα του ποιητή. Λέξεις όπως «κριναφρό» ή «ρηµόκλησα» δεν είναι απλώς αρχαϊσµοί· είναι κρητικές λέξεις, ζωντανές στην τοπική παράδοση. Ο Γεωρβασάκης δεν γράφει για τον κρητικό τόπο — γράφει µε τη γλώσσα του τόπου. Κι αυτό από µόνο του είναι µια ποιητική επιλογή: η γλώσσα γίνεται η ίδια φορέας µνήµης και ταυτότητας.

(…)

Το Ρέθυµνο παραµένει στην ποίηση του Γεωρβασάκη ο τόπος της µνήµης και της καταγωγής, το θεµέλιο της ποιητικής του ταυτότητας.

Στα Χανιά, αντίθετα, θα βιώσει την ώριµη περίοδο της ζωής και της δηµιουργίας του, ολοκληρώνοντας εκεί τον κύκλο της προσωπικής και πνευµατικής του διαδροµής.

Γράφει στο ποίηµα Χανιώτικο:

Αργά· κι οι πόρτες σφαλιστές και τα κλειδιά παρµένα,/ κοιµούνται οι πόθοι, σβήσανε, κι οι έγνοιες αγρυπνούν,/σέρνω το βήµα µου αργό κι είµαι στα περασµένα/ κι οι θύµησες µου στήσανε καρτέρι και πονούν!

Στη γης αυτή που τώρα ανθεί και µας τραβά µε γέλια/ και κρύβει αιµατοκύλιστα, αµούστακα κορµιά, /τα χελιδόνια από νωρίς βουβάθηκαν στα τέλια/ κι αφήσανε για να απλωθεί ολόγυρα η ερµιά.

Τραβώ το δρόµο τον πλατύ που πάει για το Σεράι,/ πούναι σα φίδι γιαλιστός κι ολόφωτος γελάει/ κι είναι σαν να τον σκούπισαν χαµόθωροι φαµέγιοι./Κι είναι η καρδιά µου σφαλιστή, που δεν θωρώ δυο µάτια,/ που δεν θωρώ την λαχταρώ, που την ζωή µου αρµέγει,/ πίσω από τις γάστρες πούχουνε βασιλικά δεµάτια.

Στο Χανιώτικο, ο τόπος αποκτά ακόµη βαθύτερη εσωτερίκευση. Ο εξωτερικός χώρος είναι κλειστός, απρόσιτος («πόρτες σφαλιστές, κλειδιά παρµένα»). Ωστόσο ο πραγµατικός χώρος του ποιήµατος είναι ο εσωτερικός, «είµαι στα περασµένα» γράφει ο ποιητής. Ο τόπος ενεργοποιείται ως µνηµονική ανάκληση. Η µνήµη είναι επώδυνη «οι θύµησες µου στήσανε καρτέρι και πονούν» δεν παρηγορεί. Ο τόπος γίνεται χώρος απουσίας. Παράλληλα, η γη «που τώρα ανθεί» και συγχρόνως «κρύβει αιµατοκύλιστα, αµούστακα κορµιά» µετατρέπεται σε τόπο συλλογικής µνήµης. Το προσωπικό και το ιστορικό τραύµα συµπλέκονται.

Ο δρόµος «για το Σεράι» λειτουργεί ως τοπογραφικός δείκτης, αλλά και ως συµβολικός άξονας ιστορίας και εξουσίας. Ο δρόµος είναι «ολόφωτος». Η καρδιά παραµένει «σφαλιστή».

Προσωπική απουσία, ιστορικό τραύµα και εσωτερική ερηµιά συµπλέκονται και αναδεικνύουν τον ώριµο λυρισµό του Γεωρβασάκη — έναν λυρισµό που δεν κραυγάζει· υποβάλλει. Μέσα σε αυτή τη χαµηλόφωνη ποιητική έκφραση, ο τόπος µετατρέπεται σε φορέα µνήµης και συγκίνησης.

Στην ποίηση του Γεωρβασάκη το Ρέθυµνο δεν ανακαλείται ως απλή γεωγραφία· αναδύεται ως παιδική ηλικία, ως φως δειλινού, ως ήχος θάλασσας, ως πρώτη συγκίνηση. Και τα Χανιά δεν είναι µόνο ο τόπος της ωριµότητας· είναι ο χώρος όπου η µνήµη βαραίνει και η απουσία γίνεται σιωπή.

Ο ποιητής δεν περιγράφει απλά τον τόπο. Τον κουβαλά µέσα του. Και όσο περνά ο χρόνος, ο τόπος αλλάζει λειτουργία. Από καθρέφτης συναισθήµατος γίνεται χώρος στοχασµού. Και ύστερα γίνεται σιωπηλή µαρτυρία φθοράς.

Θα µπορούσαµε να πούµε πως:

Στον πρώιµο λυρισµό του Γεωρβασάκη ο τόπος καθρεφτίζει το συναίσθηµα. Στον ώριµο, γίνεται πεδίο στοχασµού και µνήµης. Στον ύστερο, µετατρέπεται σε χώρο συµπυκνωµένης εµπειρίας, όπου η συγκίνηση δεν δηλώνεται — υποβάλλεται.

Η µνήµη, εποµένως, δεν είναι απλή αναπόληση. Είναι δηµιουργική πράξη. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο ποιητής ανασυνθέτει τον χρόνο, συµφιλιώνεται µε το παρελθόν και µεταστοιχειώνει την προσωπική εµπειρία σε συλλογικό βίωµα. Και ίσως εδώ βρίσκεται η βαθύτερη σηµασία της ποίησής του: ότι µας βοηθά να κατανοήσουµε πως ο τόπος δεν χάνεται όταν αποµακρυνόµαστε από αυτόν. Επιβιώνει µέσα µας ως µνήµη, ως εσωτερικός χώρος, ως λυρικός πυρήνας ταυτότητας.

(…)

*Στο άρθρο περιλαµβάνονται εκτενή αποσπάσµατα της οµιλίας που πραγµατοποίησε η καθηγήτρια Καλλιόπη Κωτσάκη στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, στις 21 Μαρτίου, στο πλαίσιο αφιερώµατος σε Κρήτες ποιητές, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρας Ποίησης.

**Η Καλλιόπη Κωτσάκη είναι φιλόλογος, DEA ΝΕ Φιλολογίας