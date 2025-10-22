Ο θόλος της αλήθειας

Εδώ και 58 χρόνια κάθε πρωί που ανοίγω το παράθυρο µου βλέπω µπροστά µου τα Χανιά.

Η πολιτεία φλογισµένη ζητά αλλαγές.

Τώρα βέβαια τέλειωσε το καλοκαίρι και ησύχασαν και οι πυροσβέστες.

Ο θόλος για το τι πραγµατικά συµβαίνει στην πόλη ανεβαίνει µε τρόπο που ξεπερνά την πόλη.

Προτιµούν να δείξουν την πρόσοψη παρά τις άλλες µεριές.

Από χαβαλέ και χαβαλεδιάρηδες πάµε καλά. Όπως λέγαµε παλιά: «Έξω πάµε καλά». Τώρα «ούτε µέσα», «ούτε έξω».

Ο θόλος όµως της αλήθειας για την πόλη στέκεται εκεί ψηλά, µας κοιτά και µας σκεπάζει σαν ένα άσπρο σεντόνι. ∆εν θέλουν να τη δουν την αλήθεια.

5 χρόνια «φουρναραίοι» έχουν ψήσει… Και το δικό µας «ψάρι στα χείλη».

Λες και τους ζήτησαν να φτιάξουν τον δρόµο για τη Σαµαρκάνδη. Πιο εύκολα θα το κατάφερναν αυτό.

Εδώ στα Χανιά, τζίφος.