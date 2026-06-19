Ο θάνατος της διάσημης βελανιδιάς του Ρομπέν των Δασών

Μια αρχαία βελανιδιά στη βόρεια Αγγλία, η οποία συνδέθηκε με τον θρύλο του Ρομπέν των Δασών, θεωρείται «νεκρή», όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (RSPB).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στο δάσος του Σέργουντ λέγεται ότι ο Ρομπέν των Δασών έκλεβε από πλούσιους και μοίραζε τη λεία σε φτωχούς. Σύμφωνα με τον θρύλο, ξεγέλασε τον Σερίφη του Νότιγχαμ, κρυμμένος σε αυτό το δέντρο, την περίφημη Μεγάλη Βελανιδιά.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες βελανιδιές στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περιφέρεια κορμού 11 μέτρων. Εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.200 ετών!

Όμως φέτος, το δέντρο δεν έβγαλε φύλλα και «οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι νεκρό», δήλωσε η RSPB που διαχειρίζεται το φυσικό καταφύγιο του Νότιγχαμσαϊρ. Είναι «οδυνηρό για όλους», δήλωσε η Χόλι Ντρέικ, υπεύθυνη για το δάσος του Σέργουντ.