Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, 2025
Τρίτη Γνώμη

«Ο ταχυδρόµος πέθανε…»

Χρήστος Πλέσσας
Είχαν και οι θεοί τον αγγελιαφόρο τους τον φτερωτό Ερµή. Ήταν γιος του ∆ία και της πλειάδας Μαίας. Μετέφερε τα µηνύµατα σε θεούς και ανθρώπους. Απ’ την Οδύσσεια µαθαίνουµε ότι τον κρατούσαν ζωντανό να κάνει δουλειές και να οδηγεί τις ψυχές των νεκρών στον Άδη. Οι Έλληνες τον κάναµε σύµβολο των ΕΛΤΑ.
Και τον πεθάναµε! Πρώτα ο Μάνος Χατζηδάκης µε στίχους και µουσική δική του: «ο ταχυδρόµος πέθανε…» στο «Απόψε αυτοσχεδιάζουµε». Κατόπιν από λάθος της κυβέρνησης που στοχοποίησε την επικοινωνιακή ανάπτυξη! Βάλανε λουκέτο στα ΕΛΤΑ σε 204 καταστήµατα. Ο λόγος να εξυγιανθεί ο οργανισµός από τα προβλήµατα του.
Ο κ. Γρηγόρης Σκλήκας επικεφαλής των ΕΛΤΑ, που συµµετέχει σε σύσκεψη στο Μαξίµου είχε προτείνει το κλείσιµο 160 καταστηµάτων, αλλά δεν αρκούσαν στους κυβερνώντες. Ο τεχνοκράτης µάνατζερ των ΕΛΤΑ από το 2023 επανήλθε µε συµπληρωµατική κατάσταση για 204 καταστήµατα.
Αντί, λοιπόν, να βελτιωθούν και εκσυγχρονιστούν τα ΕΛΤΑ, ελήφθη στοχευµένη απόφαση υποβάθµισής τους. Εξαγγέλθηκε ο ψηφιακός µετασχηµατισµός τους, αλλά τα αποτελέσµατα µέσα σε 4 χρόνια ήταν να µεταφερθεί το συνολικό έργο τους στον ιδιωτικό τοµέα κατά 90%, πράγµα που µείωσε τα έσοδα τους και επιδείνωσε τις συνθήκες εξυπηρέτησης των κατοίκων της επαρχίας.
Και είχαµε την κυβέρνηση να προτάσσει τις φιλελεύθερες επιλογές της, υποστηρίζοντας την εξυγίανση της εταιρείας! Όµως το ∆.Σ. των ΕΛΤΑ δεν έχασε καιρό να αναθέτει σε τρίτους που φιγουράρουν ως ανταγωνιστές, εργασίες µε συµβάσεις εκατοµµυρίων € για συµβουλευτικές υπηρεσίες για µεταφορά αλληλογραφίας µε φορτηγά Αθήνα – Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως ως και αντιστρόφως, ως και για προστασία από… κυβερνοεπιθέσεις!
Μέχρι το 2019 τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα. Το 2024 αντιµετώπισαν απώλειες από έσοδα της τάξης 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Οι αµοιβές του προσωπικού µειώθηκαν κατά 50%, ενώ αποχώρησε το 40% των εργαζοµένων. Αντίθετα η ∆ιοίκηση διπλασίασε τις αποδοχές και τα µπόνους, ενώ τα ιδιόκτητα οικήµατα µειώθηκαν. Οι απευθείας αναθέσεις την περίοδο 2015-2019 ήταν 1.810.000€, ενώ απ’ το 2019 έως 2020 εκτοξεύτηκαν στα 52.038.000€, δηλαδή αυξήθηκε κατά 2870%. Το «δηµόσιο αγαθό» βούλιαξε κυριολεκτικά και κατέληξε σε πολιτικό ναυάγιο.
Όπως δε πολλές περιπτώσεις, η κυβέρνηση δεν αντελήφθη τις εκρηκτικές διαστάσεις µιας κατάστασης και άφησε τα πράγµατα να εκτραχυνθούν, τώρα χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια να διαχειριστεί τα δύσκολα µέτωπα που προέκυψαν.

