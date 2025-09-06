Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης για την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων

Για υπονόμευση της τουριστικής ανάπτυξης στο νησί κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, σχετικά με την χθεσινή κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στον ΒΟΑΚ και τον ολιγόωρο αποκλεισμό του.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση:

«Ως άνθρωποι που δραστηριοποιούμαστε στον Τουρισμό και αγωνιούμε καθημερινά για τη διατήρηση και την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του τόπου μας, θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας σε πρακτικές που πλήττουν την εικόνα και τη λειτουργία του νησιού μας ως τουριστικού προορισμού.

Κατανοούμε και σεβόμαστε τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Είμαστε αλληλέγγυοι στους δίκαιους αγώνες τους και αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό τους ρόλο στην τοπική και εθνική οικονομία. Όμως, οι λύσεις στα προβλήματα αυτά δεν βρίσκονται ποτέ στον αποκλεισμό Εθνικών Οδών, Αεροδρομίων ή άλλων βασικών υποδομών.

Τέτοιες ενέργειες δεν λύνουν προβλήματα — τα δημιουργούν. Υπονομεύουν την τουριστική ανάπτυξη, διαταράσσουν τη λειτουργία του νησιού και οδηγούν στη δυσφήμιση του τόπου μας σε διεθνές επίπεδο. Η εικόνα ενός προορισμού που παραλύει λόγω κινητοποιήσεων δεν ενισχύει τον αγώνα κανενός· αντίθετα, τον αποδυναμώνει.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να επιλέξουν μορφές αγώνα που δεν βλάπτουν την κοινωνική συνοχή και την οικονομική επιβίωση άλλων επαγγελματικών κλάδων — ιδίως του Τουρισμού, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του νησιού μας.

Η κοινωνική αλληλεγγύη χτίζεται με σεβασμό και ευθύνη.

Λέμε “ναι” στον διάλογο και τις διεκδικήσεις – “όχι” στους αποκλεισμούς και την υπονόμευση του μέλλοντος του τόπου μας».