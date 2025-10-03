Ο στολίσκος για τη Γάζα ανακοίνωσε ότι το τελευταίο πλοίο του «αναχαιτίσθηκε»

Ο στολίσκος για τη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι το τελευταίο πλοίο του που εξακολουθούσε να πλέει προς το παλαιστινιακό έδαφος «αναχαιτίσθηκε», μετά την προηγούμενη αναχαίτιση από το Ισραήλ περίπου 40 πλοίων που έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε ξένες χώρες.

«Το Marinette, το τελευταίο πλοίο που απέμενε από το Στολίσκο Global Sumud, αναχαιτίσθηκε στις 10:29 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σε απόσταση περίπου 42,5 ναυτικών μιλίων από τη Γάζα», ανακοίνωσε η οργάνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι συνολικά τις δύο τελευταίες ημέρες «οι ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής αναχαίτισαν παρανόμως τα 42 πλοία μας – καθένα από τα οποία μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, εθελοντές και την αποφασιστικότητα να σπάσει η παράνομη πολιορκία που έχει επιβληθεί στη Γάζα».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείο να σχολιάσει.